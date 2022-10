Brasil se juega su futuro entre dos modelos totalmente antagónicos

Las urnas confirmarán este domingo si las últimas encuestas tenían razón al considerar al líder del PT (Partido de los Trabajadores), Luiz Inácio Lula da Silva (77 años), favorito, con un 53%, para ganar las elecciones a la presidencia de Brasil. Con su voto, los ciudadanos del país acreditarán también los comentarios que dieron al expresidente vencedor del último debate que mantuvo con Jair Bolsonaro (67 años), que aspira a la reelección y lidera el PL (Partido Liberal). Se trata de unos comicios cruciales para el futuro de un país que tendrá que escoger entre dos modelos totalmente antagónicos: entre la continuidad ultraderechista de Bolsonaro o el regreso del izquierdista Lula a una jefatura de Estado que ya ostentó entre 2003 y 2010.

La segunda vuelta de las elecciones se celebra este domingo dentro de un clima de total incertidumbre y después de una interminable campaña en la que los dos candidatos han destacado más por las intenciones de lavar la ropa sucia, y por las acusaciones personales de corrupción, que por la presentación de nuevos proyectos e ideas que conduzcan a Brasil a un futuro mejor. En la primera vuelta, Lula obtuvo más de 55 millones de votos (el 48,4%) frente a los 50 millones logrados por Bolsonaro (43,2%), con una abstención del 20,8% (32 millones de personas).

«El mayor temor de la campaña del actual presidente es la construcción de un discurso para una acción más contundente si es derrotado», afirma la abogada y profesora de Derechos Humanos en Curitiba, Juliana Bertholdi. «En este momento no es posible entender qué camino elegirá Bolsonaro en caso de derrota: si se limitará a continuar cuestionando el proceso electoral y su legitimidad, si buscará explicaciones en el Tribunal Supremo Electoral o si reunirá a sus seguidores armados, que sería el peor camino, el más temido, aunque también el más improbable», añade Bertholdi.

No obstante, en declaraciones posteriores al debate televisivo de la noche del viernes Bolsonaro se comprometió a respetar el resultado de las elecciones aunque no sea el vencedor. «No hay la menor duda. El que tenga más votos gana. Eso es democracia», dijo. Sin embargo, a lo largo de su campaña, Bolsonaro había dicho en varias ocasiones que solo aceptaría el resultado en caso de considerar que las elecciones fueran limpias. Las sospechas de su rechazo al resultado en caso de derrota volvieron a aparecer esta semana cuando sus aliados pidieron una investigación por considerar que algunas radios del nordeste del país no publicaban sus anuncios y estaban a favor de Lula. Durante el cara a cara del viernes, organizado por el canal de televisión O'Globo, Bolsonaro llegó a sentirse víctima: «Todo el sistema está en contra mía. Las grandes cadenas de televisión, una aquí (en referencia a la que estaba ofreciendo el debate) e incluso el Tribunal Supremo Electoral que quiere investigarme».

El último cara a cara

La impresión que dejó el debate es que Lula estuvo más firme que en anteriores ocasiones y obtuvo una nueva victoria a los puntos. Las expectativas estaban centradas en un Bolsonaro obligado a ejercer una gran ofensiva para lograr por lo menos igualar a Lula en las encuestas. Pero en lo que todos los analistas coincidieron es en afirmar que el último debate dejó mucho que desear.

En el discurso de Bolsonaro predominó el insulto. Si en los anteriores debates siempre se dirigió a Lula como «presidiario», en esta ocasión el término que más utilizó fue el de «mentiroso». En el cruce de insultos ambos candidatos llegaron a utilizar todos los adjetivos ofensivos, desde «corrupto» a «sinvergüenza», pasando por «delincuente», «ladrón», y hasta jefe de una banda criminal. No era el debate que se esperaba y en eso estuvo acertado Lula cuando pidió excusas por la carencia de argumentos y la calidad del encuentro.

La táctica del actual presidente de Brasil estuvo centrada en realizar muchas preguntas a su rival. Tantas veces lo hizo que Lula llegó a responderle en un momento: «Yo no vine a responder preguntas de Bolsonaro. Vine a hablar con el pueblo brasileño».

Los candidatos recordaron los logros conseguidos durante sus mandatos y no renunciaron a restregarse las malas gestiones de los mismos, aunque sí driblaron algunos temas incómodos, como la ideología de género y la legalización de las drogas, claras acusaciones de Bolsonaro a Lula, que sí, en cambio, respondió a la imputación de estar a favor del aborto, lo cual negó rotundamente. El presidente atacó los anteriores mandatos de su adversario diciendo que de ellos su gobierno había heredado serios problemas éticos, morales y económicos.

300.000 muertos por covid

Ambos fueron recurrentes en temas como la pobreza y la salud, en los cuales Lula se siente muy cómodo al recordar que durante sus gobiernos el país creció y la desigualdad se redujo, mientras que durante la pandemia, Bolsonaro falló estrepitosamente. «Un día pagarás por la muerte evitable de más de 300.000 personas -del total de 680.000 fallecidas- «por no poner las vacunas en el momento adecuado», espetó Lula a su adversario.

Con este escenario de fondo, uno de los países más poblados del mundo, con más de 215 millones de ciudadanos, que tiene la mayor tasa de desempleo de la región (13,2%) y una de las deudas externas más abultadas (el 93% de su PIB), Brasil afronta este domingo unas elecciones trascendentales. Y también delicadas por los temores que genera su actual presidente, más próximo a la línea de Donald Trump, que no quiere discutir la legalización de las drogas, que no acepta la ideología de género y que está convencido de que su adversario de hoy, Lula, representa el lado oscuro, mientras él, Jair Messías Bolsonaro es el lado bueno de la vida.