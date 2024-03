El Gobierno de Canarias cierra el 'Amazon' de productos isleños y busca nuevas vías de venta

La plataforma de comercialización de productos agroalimentarios canarios, la web Canarian Market -conocida como el 'Amazon canario'- ha sido clausurada poco después de su primer año de vida debido a su bajo nivel de ventas y unos ingresos que no cubrían gastos.

La decisión la ha tomado el nuevo consejero delegado de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), Juan Antonio Alonso, tras analizar en detalle las cuentas de la sociedad y determinar que el proyecto no era viable ni el corto ni en el largo plazo. Lo primero que hizo Alonso, que vuelve a presidir GMR por tercera vez en su vida profesional y que sustituye al polémico Pablo Zurita (PSOE), fue encargar una auditoría para conocer a fondo los datos económicos y financieros de la sociedad GMR. En esa auditoría se analizaron los resultados de Canarian Market, que desde su nacimiento en noviembre de 2022 y como el proyecto estrella del equipo de la entonces consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende (PSOE), ha estado envuelto en la polémica.

El análisis concluyó que Canarian Market, en el que participaban 95 productores canarios y se comercializaban 750 productos -a unos precios disparados hasta un 300% superiores a una tienda física, lo que desalentaban la compra-, tenía un coste anual de 238.000 euros frente a unas ventas que se reducían a 167.000 euros. «La primera conclusión que saqué fue que no ganaba para pagar lo que costaba el proyecto y que era necesario tomar medidas para parar la sangría», indica Alonso, que llegó en julio del pasado año a GMR. Los adjudicatarios apuntaban a que las ventas tenían que alcanzar el millón de euros para ser rentables. Sin embargo, al mismo tiempo reconocían que no tenían capacidad financiera para alcanzar esas cifras y que, por tanto, nunca se llegaría a ellas.

El consejero delegado de GMR, que tiene más de gestor que de político, se reunió a finales del pasado año con los responsables de la UTE adjudicataria de la plataforma e integrada por las empresas Fresh Commerce Solutions y Arcos Comunications, para conocer las previsiones que manejaban a medio plazo. «Me reuní con ellos para saber y ver qué hacíamos. No fui con ningún perjuicio pero les dije que si la situación no cambiaba para final de año (2023) había que tomar medidas», indica Alonso.

Llegó diciembre y los resultados de Canarian Market no habían mejorado y, como se señaló antes, tampoco había previsión de que la situación iba a cambiar. De forma que Alonso decidió su cierre. Tras resolver una serie de alegaciones presentadas por los adjudicatarios a la propuesta de cierre, el consejero delegado de GMR decidió el pasado 20 de febrero la clausura de la plataforma. Hoy si alguien entra en la web se observa que ya no es posible realizar la compra de productos.

Como explica Alonso, en este proceso ha tratado de llegar a un acuerdo amistoso con los responsables de la UTE para que «todos tuvieran los derechos cubiertos».

Sin embargo, llegado al punto actual no se descarta que los adjudicatarios puedan recurrir en la vía judicial la decisión de Alonso que está amparada en una claúsula del contrato cerrado en su día y que permite el cese unilateral. «No podía mantener una estructura deficitaria de esa envergadura. Lo que hice fue aplicar sentido común y normativa», manifiesta Alonso, que toma todas sus decisiones en base a una máxima: «No voy a hacer ninguna acción si no cuento con ficha financiera. Sin dinero no se pueden hacer las cosas», manifiesta Alonso, que se plantea como objetivo al frente de GMR ayudar al sector agroalimentario de las islas a comercializar sus productos dentro y fuera de Canarias pero sin generar pérdidas a la sociedad. «Puedo inventarme todas las acciones que haga falta pero sin ficha financiera no las haré. Prefiero que me critiquen por no hacer cosas que por generar un agujero», manifiesta.

Precisamente Alonso se encontró a su llegada a GMR con un déficit de 2,2 millones de euros, generado por el anterior equipo liderado por Pablo Zurita al frente de GMR y Vanoostende como titular de Agricultura. Alonso consiguió tras llegar y ver la situación el apoyo del Gobierno, tanto del presidente Fernando Clavijo como del consejero de Agricultura Narvay Quintero, que aprobaron un aumento de la aportación a GMR para cubrir el déficit. Gracias a ese dinero, GMR arranca este 2024 con una situación saneada y un beneficio «técnico» de 1.750 euros, con lo que espera remontar y volver a superávit o al menos, como indica Alonso, «a no perder dinero».

Desde que decidió cerrar Canarian Market, Alonso y su equipo están trabajando en nuevas opciones para comercializar los productos agroalimentarios de Canarias. Además de tener en mente volver a trabajar con Amazon (el original), con lo que ya se estuvo colaborando hace años (antes de Zurita)y con un nivel de ventas aceptable, se está avanzando en una colaboración con Correos y estudiando la comercialización en distintas plataformas. «Se trata de vender y de ayudar a nuestro sector primario. Este es nuestro objetivo. Así que todas las plataformas que encontremos las vamos a explorar para tratar de explotarlas», manifiesta Alonso.