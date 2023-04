El 'Amazon' canario se tambalea tras llevar GMR tres meses sin pagar a la empresa que lo gestion

La página web puesta en marcha por el Gobierno de Canarias en noviembre de 2022 para vender en el exterior productos agroalimentarios de las islas y que nació salpicada por la polémica debido a su alto coste (1,4 millones de euros) y unos precios de la mercancía disparatados, se tambalea después de que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, acumule tres meses de impago a la UTE que se encarga de su gestión tras haber sido adjudicataria del concurso.

En concreto es la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), cuyo consejero delegado es Pablo Zurita, quien tiene paralizados los pagos de diciembre, enero y febrero, a razón de unos 20.000 euros mensuales. En total se trata de más de 60.000 euros que asfixian a la UTE adjudicataria del concurso e integrada por las empresas Fresh Commerce Solutions y Arcos Comunicaciones.

PRECIOS 'DISPARADOS'

Café Tirma. En la web canaria cuesta el paquete de 250 gramos 3,56 euros, que se disparan hasta los 8,5 con el envío.

Queso Pajonales. La cuña de 250 gramos cuesta 5,84 euros, que suben hasta los 14,15 euros con los gastos de envío.



Vino El Grifo. Una botella de semidulce tiene un coste de 17 euros que suben hasta casi 22 con el envío a península.



Cerveza Tropical. Seis botellines de 250 cl de Pilsen Tropical cuestan 9,15 euros. Con el envío salen por 14,40.

Ambas son las que se encargan de la web www.canarianmarket.com y se ven ahora mismo asfixiadas y con escasa capacidad para poder hacer frente a los pagos, entre ellos los de logística y transporte, además de a los proveedores, según indican fuentes próximas. En total, más de 30.000 euros, según fuentes próximas.

Las dos sociedades, muy conocidas en el ámbito del e-commerce y de la logística y con amplia experiencia, no van a incumplir con sus obligaciones, según indican fuentes próximas, que señalan que sus propietarios están barajando acudir a un póliza de crédito para cubrir el agujero del Gobierno. Al tiempo ya tienen el asunto en manos de un abogado para plantear un requerimiento. «Les están dando largas. Llaman a la Consejería y a GMR y Pablo Zurita les asegura que está a punto de firmar pero así llevan tres meses. Al final va a ser el propio Gobierno el que se cargue este instrumento que puede ser potente pero necesita tiempo», indican estas fuentes. El temor de la UTE además es la proximidad de las elecciones y la paralización de la administración, que puede retrasar los pagos 'sine die'.

El impago no es el único problema que tiene la UTE con el Gobierno. Desde que el proyecto comenzó no han dejado de sufrir las «exigencias» y presión de Zurita, según estas fuentes. Entre otras cosas se les ha llegado a sancionar por no incluir en la web las fechas de caducidad de los productos, tal y como se recogía en los pliegos, a pesar a que hay una directiva europea que exime de esta obligación. También se les está sancionando porque no comercializan productos con el Reino Unido, algo que no se puede hacer desde el 'brexit' al tratarse de un tercer país. Ni siquiera el gigante Amazon lo hace. Sin embargo, los pliegos así lo recogieron en su día, cuando se estaba negociando el estatus actual.

En el arranque del proyecto también hubo problemas que estuvieron a punto romper la relación entre la UTE y el Gobierno. La UTE propuso un modelo de gestión de los productos canarios mediante un depósito por el que la mercancía se pagaba al productor una vez vendido. Sin embargo Zurita les obligó a otro que pasa por comprar la mercancía antes de venderla, algo que hoy obliga a la UTE a tener tesorería y asumir pérdidas si el producto no se ha vendido y caduca. Hasta 80.000 euros, estiman estas fuentes, tiene la UTE en productos almacenados y a la espera de venderse. «Si el proyecto no se apoya puede caer», advierten estas fuentes, que aunque admiten que el volumen de ventas de la web es reducido -10.000 euros al mes-, consideran que con tiempo se conseguirán mejores cifras y precios para el transporte y la logística a la península.

En marzo facturó 10.700 euros

Cinco meses después de su presentación oficial, la web de venta de productos agroalimentarios canarios al exterior impulsada por el Gobierno de Canarias -Canarian Market-, arroja unos exiguos resultados.

En marzo la web vendió 1.550 productos y realizó 151 tickets de venta, con una facturación de 10.700 euros. Unas cifras no demasiado buenas si se tiene en cuenta que el proyecto cuenta con un presupuesto público de 1,4 millones de euros para los próximos cinco años.

Fuentes próximas aseguran que el objetivo que se persigue es complicado debido a la fuerte competencia de páginas web y la dificutad para hacerse un hueco en el mercado pero confían en que se logrará. Así lo estiman según la evolución de las ventas desde que arrancó el proyecto. Así, mientras que en noviembre se facturaron 7.743 euros, la cantidad se ha ido incrementado hasta los 10.701 euros en marzo.

Sin embargo, algunos de los 88 productores que venden sus productos en la web y consultados por CANARIAS7 tienen serias dudas por la lentitud con la que avanzan las ventas y sus elevados precios. «El día que se acabe la subvención pública tengo serias dudas de que puedan seguir adelante y ser una web rentable», indican estas fuentes.

Un proveedor de quesos se queja de su producto «sufre» en la web canaria una comisión del 40% mientras que en otra página peninsular el sobrecoste es de un 5%. Este productor ha facturado en el primer trimestre de este año con Canarian Market cero euros mientras que con la web peninsular han sido 1.000 euros. «No es operativo. Yo dudo que llegue a funcionar bien algún día», indican.

Los productores consultados abogan por fomentar y desarrollar la plataforma de venta que hay en Madrid y que funciona «a la perfección», con el único problema de que el Gobierno no la dota de medios.