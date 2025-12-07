La UD Las Palmas, a enseñar músculos en Siete Palmas

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:16 Comenta Compartir

Volver a casa para sentirse bien. La UD Las Palmas regresa este lunes (17.30 horas) al Estadio de Gran Canaria tras el traspiés sufrido en territorio del Castellón, donde cayó por 1-0, resultado que frenó la airosa racha amarilla de siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Ahora, con el Mirandés enfrente, los isleños quieren enseñar los músculos en Siete Palmas.

Luis García espera que los suyos se levanten sobre la marcha. Los de arriba no fallan —el Racing ganó su partido sobre la bocina, con remontada incluida— y Las Palmas no quiere que se le escapen los puestos de ascenso directo. Es por ello que contra el Mirandés en el Estadio de Gran Canaria solo vale la victoria.

Será un choque de contrastes, pues el Mirandés llega a la contienda con las urgencias apretando el cuello. Anclado en puestos de descenso, ni el triunfo del último partido disputado les sirvió para escalar posiciones en la tabla clasificatoria, los de Miranda de Ebro son sabedores de la importancia de cada punto en disputa. Las Palmas, por su parte, pese a morder el polvo contra el Castellón, sigue en los puestos de privilegio y, aunque el liderato está a seis puntos —si los amarillos ganan su partido se colocarían a tres—, Luis García desea acortar la distancia.

El combinado burgalés, con algo más de confianza luego de ese triunfo frente a la Real Sociedad B por 1-0, quiere ser el tercer conjunto que asalte un Estadio de Gran Canaria del que ya no se pueden escapar más puntos —Málaga y Almería ganaron en Siete Palmas—.

No se prevé mucho movimiento en el once de la UD Las Palmas, si acaso la entrada de Iván Gil de inicio, bien sea por Viti o Marvin Park. De resto, todo hace indicar que seguirá igual. Dinko Horkas continuará bajo palos, mientras que en la retaguardia Sergio Barcia, Enrique Clemente y Mika Mármol son inamovibles. La duda radica en quién ocupará el lateral derecho si finalmente Luis García decide meter a un mediapunta más (Iván Gil). Marvin y Viti pujarían ahí por un sitio. En la sala de máquinas, Enzo Loiodice y Amatucci intentarán aportar fútbol y kilómetros. Pejiño y Manu Fuster en las alas sumarán nervio y magia, mientras que Lukovic, como referencia, buscará el gol.

Nada debería frenar a Las Palmas en su lucha por dejar los tres puntos en la isla. Luis García ya dejó claro en la previa que no quería relajación alguna en sus hombres. «Orejas tiesas», empleó el entrenador amarillo en referencia a la diferencia de posiciones y dinámicas entre ambos conjuntos. Ahora, a ver si es verdad.

Alineaciones probables

Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Viti, Iván Gil, Pejiño; y Lukovic.

Mirandés: Nikic, Tamarit, Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Postigo, Pablo Pérez, Thiago Helguera, Alex Cardero, Bauzà, Marí y Carlos Fernández.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité valenciano).

Estadio de Gran Canaria.

Horario y dónde ver: lunes 8 de diciembre a las 17.30 horas, LaLiga Hypermotion TV en sus distintas plataformas, como Movistar.