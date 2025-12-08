La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias El escenario meteorológico en las islas se enmarca dentro de las condiciones habituales de transición hacia el invierno en las islas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 06:30

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el archipiélago un inicio de semana con cielos despejados, aunque con presencia de polvo en suspensión que dejará calimas ligeras en altura. Según indica la Aemet, la concentración de partículas irá disminuyendo de manera progresiva de este a oeste.

Las temperaturas se mantienen con pocos cambios respecto a jornadas anteriores, sin variaciones significativas en las máximas ni en las mínimas. El viento soplará de componente sur, con intervalos de moderado durante las horas centrales del día.

Este escenario meteorológico, marcado por la calima y la estabilidad térmica, se enmarca dentro de las condiciones habituales de transición hacia el invierno en las islas.

Cabe destacar que, tras el suceso acontecido en las costas de Tenerife el pasado domingo, en el que el mar se cobró la vida de tres personas, dejó un desaparecido y tres heridos leves, continúa activa la prealerta por fenómenos costeros en las islas, activada por el 112 Canarias a instancias del Gobierno regional.

En el caso de la península, la previsión de la Aemet para los próximos días contempla la llegada de varios frentes que dejarán lluvias en la mitad oeste peninsular a partir del martes o miércoles, con episodios localmente fuertes y persistentes.

Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, sin frío intenso, y con una cota de nieve inicialmente alta que descenderá hacia finales de la semana.

PREVISIÓN PARA ESTE LUNES POR ISLAS:

Lanzarote

Despejado con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas sin cambios, salvo por ligeros ascensos en el norte en el caso de las máximas. Viento flojo de componente sur modulado por las brisas, especialmente durante la noche.

Arrecife 14º 24º

Fuerteventura

Despejado, con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas sin cambios, salvo por ligeros ascensos en el norte en el caso de las máximas. Viento flojo de componente sur, modulado por las brisas, especialmente durante la noche, siendo más intenso en Jandía, vertiente oeste e interior durante la primera mitad del día.

Puerto del Rosario 14º 24º

Gran Canaria

Despejado con calimas ligeras en altura y en retirada desde la mañana. Temperaturas en ligero ascenso en la vertiente norte y sin cambios en la sur. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente por la noche, siendo más intenso en costas noreste y oeste durante las horas centrales.

Las Palmas de Gran Canaria 19º 23º

Tenerife

Despejado con calimas ligeras en altura y en retirada desde la tarde, salvo por nubosidad de evolución en el interior de la vertiente norte. Temperaturas en ligero ascenso en la vertiente norte y sin cambios en la sur, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente por la noche, siendo más intenso en costas de la vertiente oeste durante las horas centrales. En cotas altas del Teide soplará flojo de componente norte.

Santa Cruz de Tenerife 17º 23º

La Gomera

Despejado con calimas ligeras en altura y en retirada desde la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente durante la noche, siendo más intenso en costas del suroeste durante las horas centrales.

San Sebastián de la Gomera 19º 23º

La Palma

Despejado, salvo por escasa nubosidad de evolución en el interior y con calimas ligeras en altura, pudiendo ser más significativa en medianías del sureste y en retirada desde la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente durante la noche, siendo más intenso en costas del este durante las horas centrales.

Santa Cruz de la Palma 17º 23º

El Hierro

Despejado con calimas ligeras en altura, pudiendo ser más significativa en medianías del sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente durante la noche.

Valverde 12º 18º