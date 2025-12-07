El Granca y el Cabildo buscan alternativa a Dreamland, que puede rescindir el contrato pero con penalización El acuerdo de patrocinio fija que la empresa puede desvincularse en esta temporada pero abonando 350.000 euros

Domingo, 7 de diciembre 2025

El retraso en los pagos del patrocinio por parte del grupo Dreamland al Club de Baloncesto Gran Canaria ha llevado a la entidad deportiva y al Cabildo de Gran Canaria a poner en marcha la búsqueda de nuevos patrocinadores si finalmente la compañía audiovisual no cumple con lo estipulado en el contrato de patrocinio. Como adelantó este periódico, el CB Gran Canaria ya se dirigió vía burofax a Dreamland para que transfiera los 270.000 euros que adeuda por patrocinio, a lo que se añadirían los intereses de demora.

Desde el CB Gran Canaria se muestran confiados en que finalmente Dreamland cumpla con el contrato pero en el Cabildo ya prefieren ir pensando en un 'plan B' que pasa por la búsqueda de otro patrocinador principal.

La decisión es especialmente clave en esta temporada 2025-2026, porque el contrato suscrito en 2023 fija que es en la misma cuando Dreamland puede dar por finalizado el acuerdo, aunque con una penalización.

En el punto 2 de las cláusulas del contrato de patrocinio se fijó que el contrato «será válido hasta el final de la temporada deportiva 2028/2029, esto es, hasta el 30 de junio de 2029. No obstante, lo anterior, el patrocinador tendrá la opción unilateral de rescindir el presente contrato a la finalización de la temporada deportiva 25/26, esto es, hasta el 30 de junio de 2026 (la 'Opción'). A los efectos de ejercer la Opción el patrocinador deberá remitir una comunicación fehaciente al club con al menos tres (3) meses de antelación y abonar una penalización de trescientos cincuenta mil euros (350.000 €). A los efectos de la duración del Contrato prevista en la presente cláusula, las temporadas deportivas comienzan el 1 de julio y finalizan el 30 de junio del año siguiente».

Así las cosas, Dreamland -con el grupo Newport como accionista de referencia- tiene hasta el 30 de marzo de 2026 para comunicar su intención de rescindir, asumiendo la penalización.

El contrato fijó que Dreamland debería realizar los pagos estipulados en los primeros diez días de cada mes. El desglose por años recogido en el acuerdo entre ambas partes fue el siguiente: en la temporada 2023-2024, la cantidad de 400.000 euros distribuidos en diez pagos de 40.000 euros, a abonar entre septiembre de 2023 y junio de 2024; en temporada 2024-2025, también 400.000 euros, con similar desglose; en la presente temporada 2025-2026, la cantidad fijada es de 500.000 euros, a razón de 50.000 euros en cada uno de los diez pagos estipulados; en la temporada 2026-2027, la cuantía sube a 600.000 euros, con diez pagos de 60.000 euros cada uno;

en la 2027/2028, Dreamland abonará la cantidad de 700.000 euros distribuidos también en diez de 70.000 euros, y en la 2028-2029 serían otros 700.000 euros, siempre repartidos en diez pagos.

El CB Gran Canaria no se ha planteado por ahora activar lo que recoge el contrato en la tercera de las cláusulas, dedicada a la terminación anticipada del acuerdo. Entre esas causas se encuentra «el impago de cualesquiera cantidades previstas en el presente contrato»; la declaración judicial concursal del patrocinador; la pérdida de personalidad jurídica del patrocinador; el incumplimiento de las prácticas de mercado en materia de 'compliance', y en el caso de que «el patrocinador (componentes del órgano de administración) se vea involucrado en cualquier tipo de procedimiento judicial, extrajudicial o prejudicial de cualquier índole, o, que, en general lleve a cabo cualquier acción u omisión que, a criterio razonable del Club, cause o pueda causar un daño o perjuicio al buen nombre del club, su imagen o reputación o de cualquier modo, cree mala fama al club, sus jugadores o a la propiedad del club».

El vínculo con el proyecto audiovisual en Telde Mientras el CB Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria esperan que Dreamland mantenga lo firmado en 2023 y cumpla con los pagos de patrocinio a la entidad deportiva, Dreamland sigue a la espera de que la corporación insular apruebe definitivamente en pleno la declaración de proyecto de interés insular para su proyecto de parque audiovisual en Telde. Dreamland ya lo intentó en Fuerteventura y no consiguió el visto bueno del Cabildo majorero.