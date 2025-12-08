Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida El suceso se produjo en la zona de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide

Darío Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:54 | Actualizado 10:12h.

Los muertos por un golpe de mar este domingo en Los Gigantes, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, ascienden ya a cuatro, tras el fallecimiento de una mujer que se encontraba hospitalizada en estado grave, según ha avanzado Efe.

Se suma a los tres fallecidos el domingo, un hombre de 35 años, una mujer de 55 años y otro hombre cuya edad no ha sido confirmada. Todos fueron sorprendidos por el oleaje en una zona de piscinas naturales de Los Gigantes, al oste de Tenerife, sobre las 16.00 de este domingo.

En total, los servicios de rescate y emergencias rescataron a tres cuerpos sin vida y atendieron a tres personas heridas de diversa gravedad, la más preocupante la mujer que ha fallecido durante la noche.

Se busca a una persona desaparecida

Aunque a última hora del domingo no se tenía constancia de que hubiera más personas afectadas, Efe informa este lunes de que los servicios de rescate buscan a una persona desaparecida.

Según el testimonio de varios testigos que hablaron con RTVC, lo que ocurrió fue un «sálvese quien pueda». «Dos fuertes olas arrasaron con todo a su paso», dijeron. «Nosotros estábamos muy lejos y aun así nos alcanzaron las olas. He mirado atrás y la piscina pasó de estar llena a no haber nadie», añadieron.

Canarias está en prealerta por fenómenos costeros desde el pasado viernes 5 de diciembre. «Vamos a seguir con el mal estado del mar. Puede llevar a engaño el hecho de que no haya viento», señaló Vicky Palma, responsable de la Unidad de Análisis de Riesgo y Planificación del Cecoes del Gobierno de Canarias. Por ello, se sigue solicitando a la población la máxima prudencia en las costas del archipiélago.