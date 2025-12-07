Guía enciende el árbol de Navidad de ganchillo de las vecinas de La Atalaya Esta iniciativa es una creación colectiva de 10 metros de altura elaborada con 8.500 rosetas tejidas a mano por las vecinas del barrio

Acto de inauguración del árbol de Navidad de ganchillo de las vecinas de La Atalaya.

CANARIAS7 Guía Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:58 Comenta Compartir

El árbol de Navidad de ganchillo, una creación colectiva de 10 metros de altura elaborada con 8.500 rosetas tejidas a mano por las vecinas del barrio de La Atalaya, en Guía, ya está encendido.

Para hacer realidad este árbol se han unido las manos de una veintena de vecinas de todas las edades, que han trabajado desde marzo compartiendo tiempo, vivencias e ilusiones en una iniciativa que comenzó en 2024 y que se repite estas navidades con la creación de más rosetas.

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, dedicó unas palabras de reconocimiento a las mujeres que, con su dedicación y creatividad, han convertido este árbol en un símbolo de identidad y unión del barrio.

«Este árbol no es sólo una pieza decorativa; es el reflejo de lo que somos como comunidad, cada roseta tejida representa un gesto de cariño, de compañerismo y de compromiso con este barrio», destacó el primer edil.