NC y PSOE acusan al Gobierno de «no querer arreglar» el ‘e-commerce’

Los partidos políticos en la oposición Nueva Canarias y el PSOE, que trabajan desde hace tiempo para desbloquear en Canarias las compras por internet, acusan al Gobierno de Canarias de que no querer solucionar el problema de forma definitiva y buscar la fórmula que iguale las condiciones del comercio electrónico en Canarias con las del resto del Estado.

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, asegura que su partido está «muy preocupado» por el bloqueo del comercio electrónico y los «abusos» que los canarios sufren de la mano de los transportistas.

Según señala, su partido ha conseguido en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el PP apruebe devolver el bajo valor al AIEM en las compras de hasta 150 euros que eliminó CC en 2017. Además, según señala, NC ha abierto la puerta para negociar un cambio que permita a los canarios declarar la mercancía, algo que solo esta permitido a los transportistas, que se agarran a esto para cobrar los «abusivos gastos de gestión».

La diputada de NC, encargada de llevar este tema, Esther González, lamenta la actitud del Gobierno de Canarias. «Se le planteó esta posibilidad en una pregunta parlamentaria a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y dijo que era imposible. Pues en los pocos días de negociación entre NC y PP a raíz de los Presupuestos se ha conseguido arrancar el compromiso de estudiarlo. No es tan complicado si uno realmente quiere», indica González.

En sus palabras, los problemas son «solucionables» si hay actitud y ganas. «Lo que no se puede vender es algo a bombo y platillo y luego no ser verdad», indica González, quien asegura que si se permitiera al usuario hacer la declaración de la mercancía y se facilitaran los trámites con un sistema más sencillo «se acabaría con el no se vende a Canarias» que hoy tiene muchas empresa on line.

El diputado del PSOE, Iñaki Lavandera, califica de «abuso de libro» los cobros de los transportistas a las compras por internet y coinciden con NC en pedir al Gobierno que permita al usuario hacer la declaración de la mercancía. «No entendemos por qué el Ejecutivo no quiere arreglar este problema y se limita a poner parches», se queja Lavandera, que considera los cobros de los transportistas de «atraco a mano armada».

Lavandera se queja además de la desprotección en la que deja al consumidor el Gobierno canario. «No entiendo por qué hace el juego a los transportistas», dice. El PSOE ha presentado una pregunta al Gobierno en el Parlamento sobre esos gastos de gestión abusivos y la desprotección que sufre el consumidor.