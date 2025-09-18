Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de las colas en la estación de guaguas en Gran Canaria en la segunda jornada de la huelga. C7

Las colas para coger la guagua se repiten en la segunda jornada de huelga en el transporte interurbano

Los principales afectados han sido los universitarios y trabajadores que acuden a sus puestos a primera hora de la mañana

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:12

Las escenas de largas colas para coger la guagua y viajeros esperando en las paradas se repitió este jueves en la segunda jornada de la huelga del transporte interurbano regular de viajeros de Gran Canaria. Especialmente perjudicados se vieron los pasajeros que salían de Las Palmas de Gran Canaria a municipios del norte de la isla, como Gáldar, y se dirigían a los centros universitarios, como la ULPGC, el Atlántico Medio o la Fernando Pessoa.

Como explicaba este miércoles el responsable de Carreteras de CC OO, Santiago Domínguez, aunque se han cumplido los servicios mínimos del 75%, el 25% de servicios que se pierde «se nota». «Lo peor de esto es el perjuicio a los pasajeros, preguntando cuándo pasaba la próxima guagua», explica.

Todos los días Global suele realizar unas 3.600 expediciones en el conjunto de las rutas y estos días de paro se están realizando unas 2.600, con lo que hay más de 800 que se pierden. Ha habido 85 guaguas menos de servicio. «Por ejemplo con la universidad va una guagua y luego se programa una 'escoba' que recoge lo que la primera no puede asumir. Estos días esta guagua no existe lo que deja a mucha gente en la parada», indica Domínguez.

El horario con más colapso es entre las 6 y las 9 de la mañana, cuando los viajeros acuden a estudiar o a trabajar.

