11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas Los trabajadores exigen igualar las condiciones en Lanzarote y Fuerteventura a las de Global en Gran Canaria y cerrar un convenio provincial ante la finalización de los contratos y la posible entrada de otros operadores como Alsa

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La primera jornada de la huelga convocada en el transporte regular de viajeros de la provincia de Las Palmas -es el transporte público que ofrecen los cabildos a través de empresas privadas- y que ha arrancado hoy en las islas de Lanzarote y Fuerteventura se ha saldado con el ataque a once guaguas, a las que se han roto las lunas o se han pinchado neumáticos además de lanzarles huevos y otros objetos como piedras.

En concreto, en Fuerteventura se han vandalizado 8 guaguas en Corralejo, la Oliva, El Cotilla y la Vega, lo que ha afectado a las primeras 11 salidas de cuatro líneas. En Lanzarote se han atacado tres en Tinajo y Haría, según informa la Federación de Empresarios del Transporte (FET).

Los servicios mínimos decretados son del 70% que en Fuerteventura se están cumpliendo a rajatabla mientras que en Lanzarote, donde hoy es festivo, se ha producido alguna incidencia. Así todo, el perjuicio para el ciudadano no está siendo elevado.

El paro en estas islas seguirá hoy y el martes, y ya el miércoles y el jueves tendrá lugar en la isla de Gran Canaria. Tras estos días, se convocará paro todos los días en distintas franjas horarias en las tres islas de la provincia.

Desde la FET, su secretario general, José Ángel Hernández, critica los actos vandálicos que se han producido hoy en Lanzarote y Fuerteventura. La patronal expresa su preocupación por estos hechos y los condena.

Además pide a los cabildos insulares que hagan el esfuerzo y asuman las pretensiones de las personas trabajadoras, ya que las cuantías que recogen los contratos que las administraciones tienen suscritos con las empresas se quedan muy por debajo.

Los trabajadores están pidiendo una mejora de sus condiciones salariales y técnicas un 30% superior a lo que recogen los contratos firmados.

En Gran Canarias las empresas que operan el transporte regular de viajeros y afectadas por el paro son Global, Guaguas Gumidafe (grupo Alsa), Telbus y Guaguas La Pardilla. En Lanzarote es Arrecife Bus (familia Cabrera) mientras que en Fuerteventura opra Tiadhe (grupo Alsa).

Los contratos de transporte regular se renovaron en 2025 en las islas de Lanzarote y Fuerteventura por un período de 15 años. En 2027, saldrán a licitación los contratos de transporte regular interurbano en la isla de Gran Canaria, que actualmente realiza la empresa Global. Se prevé que Alsa se postule también por este transporte, con lo que los trabajadores tratan de preservar y mantener sus empleos y condiciones.