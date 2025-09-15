Servicios mínimos y líneas afectadas de guaguas en Fuerteventura y Lanzarote el 16 y 17 de septiembre La huelga afecta a las líneas de transporte interurbano de la provincia de Las Palmas y se llevan a cabo de manera escalonada | Mientras este viernes será en todas las islas en el horario de 6.00 a 10.00 y de 17.00 a 21.00

La provincia de Las Palmas se encuentra desde este lunes en una huelga del sector del transporte interurbano regular de viajeros por carretera, que afectará a todas las islas principales: Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La convocatoria, que comienzaba este lunes, tiene como objetivo principal defender los derechos laborales de los trabajadores y garantizar condiciones de empleo justas y uniformes en toda la provincia.

El inicio de la huelga está previsto de manera escalonada. En Lanzarote y Fuerteventura, los primeros paros se desarrollarán los días 15 y 16 de septiembre de 2025, continuando en jornadas sucesivas con paros intermitentes de 06.00 a 10.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, hasta que se resuelva el conflicto.

En Gran Canaria, la huelga comenzará los días 17 y 18 de septiembre, siguiendo los mismos horarios intermitentes que en las islas orientales y manteniéndose vigente hasta que se alcance un acuerdo. Hasta el momento no hay servicios mínimos en las rutas de Gran Canaria.

Servicios mínimos en Fuerteventura

Consulte los servicios mínimos al 70% en para este lunes y martes.

Servicios mínimos en Lanzarote

El conflicto surge en torno a la negociación del convenio colectivo provincial, que los trabajadores reclaman frente a la posibilidad de sustituirlo por un «acuerdo marco» que fragmenta derechos y podría debilitar la equiparación de condiciones laborales.

Entre las demandas del sector destacan la inclusión de la subrogación del personal para asegurar la estabilidad en el empleo ante cambios de contratas o concesiones, así como la vigencia del convenio hasta el año 2032, con el fin de garantizar seguridad jurídica y estabilidad normativa a largo plazo. Los trabajadores también reclaman la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, en línea con la normativa laboral vigente y los principios de conciliación de la vida personal y familiar, así como la unificación de la tabla salarial para evitar desigualdades entre trabajadores que realizan las mismas funciones en diferentes islas. Asimismo, buscan incorporar las recientes novedades legales en permisos y licencias y reforzar la homogeneización de las condiciones laborales en toda la provincia.

El alcance de la huelga en Gran Canarias influye a las empresas que operan el transporte regular de viajeros y afectadas por el paro son Global, Guaguas Gumidafe (grupo Alsa), Telbus y Guaguas La Pardilla. En Lanzarote es Arrecife Bus (familia Cabrera) mientras que en Fuerteventura opra Tiadhe (grupo Alsa).

Ante esta situación, los trabajadores insisten en la necesidad de que se negocie un convenio sólido que garantice la igualdad de condiciones laborales y económicas en todo el sector, evitando la fragmentación de derechos y asegurando la estabilidad del empleo en la provincia de Las Palmas.

