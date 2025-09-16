Servicios mínimos y líneas afectadas de guaguas en Gran Canaria el 17 y 18 de septiembre El transporte interurbano de la isla se verá afectado por paros intermitentes con unos servicios mínimos del 75%

Gran Canaria se suma este miércoles 17 y jueves 18 de septiembre a la huelga del transporte interurbano de viajeros por carretera que afecta a toda la provincia de Las Palmas, incluyendo Lanzarote y Fuerteventura. La convocatoria busca defender los derechos laborales de los trabajadores y garantizar condiciones de empleo justas y uniformes en todas las islas.

Los paros se desarrollarán de forma intermitente, entre las 06.00 y las 10.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas, y se mantendrán hasta que se alcance un acuerdo. Hasta el momento no se han anunciado servicios mínimos en las rutas de Gran Canaria, por lo que los viajeros deberán prever posibles interrupciones y retrasos en sus desplazamientos.

