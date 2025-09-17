Colas esta mañana en San Telmo de pasajeros que trataban de subir a las guaguas en medio de las protestas de los trabajadores.

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025

Cientos de viajeros se vieron afectados hoy por la primera jornada de huelga del transporte interurbano regular en la isla de Gran Canaria y cuyo paro arranca tras haberse celebrado en Lanzarote y Fuerteventura el lunes y martes. El paro seguirá este jueves con unos servicios mínimos del 75% durante toda la jornada y a partir del viernes la huelga se celebrará en horas intermitentes en las tres islas de la provincia: de 6 a 10 de la mañana y de 17 a 21 de la tarde, de forma indefinida hasta que se resuelva el conflicto. Algo que está en manos de los cabildos insulares que son los que financian este servicio.

Desde primera hora de la mañana comenzaron a notarse la pérdida de un 25% de los servicios diarios en un sistema de transporte -el de Global- que ya está tensionado. Dejaron de ofrecerse unos 800 de los casi 3.400 que la empresa Global da cada día en la isla de Gran Canaria. Esto provocó que muchas personas se quedaran 'tiradas' en las paradas porque las guaguas pasaban llenas. Las zonas de Telde y el noroetes, como Gáldar, están siendo las más afectadas. En la estación de guaguas de San Telmo también se notó desde primera hora el paro, con cientos de pasajeros esperando para subir a las guaguas de servicios mínimos.

Cerca de 80 trabajadores secundaron el paro y el resto de los casi 400 que trabajan por turno acudió a trabajar por unos servicios mínimos que se están cumpliendo «escrupulosamente». De otra forma, el seguimiento habría sido del 100%. La plantilla asciende a un millar de personas.

Hasta la fecha no se han producido incidentes ni ataques a guaguas.