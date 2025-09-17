Huelga de transporte en Gran Canaria: las guaguas protestan para reclamar un convenio provincial

Cober Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:29 | Actualizado 13:21h. Modo oscuro Compartir

Los trabajadores del transporte interurbano regular de viajeros de Gran Canaria, que ofrecen las empresas Global, Guaguas Gumidafe (grupo Alsa), Telbus y Guaguas La Pardilla, se sumaron a la huelga que arrancó este miércoles convocada por los sindicatos CC OO, UGT y ATG. El paro, para el que se han decretado un 75% de servicios mínimos, se celebrará también mañana en Gran Canaria durante las 24 horas.

