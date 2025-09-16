Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista» Tras dos jornadas de paro en Lanzarote y Fuerteventura llega el turno de la isla redonda. Ningún cabildo se ha movido para tratar de llegar a una solución

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 17:27 | Actualizado 17:49h.

Los trabajadores del transporte interurbano regular de viajeros de Gran Canaria, que ofrecen las empresas Global, Guaguas Gumidafe (grupo Alsa), Telbus y Guaguas La Pardilla, están llamados a la huelga que arranca este miércoles y convocada por los sindicatos CC OO, UGT y ATG. El paro, para el que se han decretado un 75% de servicios mínimos, se celebrará también mañana en Gran Canaria durante las 24 horas. Pese a estos servicios mínimos se prevé un elevado seguimiento y cierto impacto para los viajeros sobre todo en las horas punta.

A partir del viernes la huelga será indefinida y se celebrará en franjas horarias -de 6 a 10 de la mañana y de 17 a 21 horas- hasta que se resuelva el conflicto en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En estas dos últimas islas las empresas afectadas son Arrecife Bus y Tiadhe, respectivamente. Como apuntan fuentes próximas, la resolución del conflicto no se prevé próxima, puesto que desde los cabildos, que son los que se encargan de ofrecer este servicio a través de acuerdos con las empresas privadas, no se están dado pasos para volver a la negociación y valorar las propuestas de los sindicatos.

Los trabajadores del transporte regular de la provincia reclaman un convenio provincial del sector en lugar de los de empresa que existen actualmente y equiparar las condiciones laborales, salariales y técnicas en todos los contratos de las tres islas con las que tiene Global en Las Palmas de Gran Canaria. Piden, además que el nuevo convenio se extienda hasta 2032, analizar la reducción de jornada a 37,5 horas y garantizar la subrogación de personal si hubiese cambio de operador en el contrato, como se prevé en 2027 en Gran Canaria, cuando podría entrar Alsa en el interurbano.

Sin ataques en la segunda jornada en Lanzarote y Fuerteventura

Ayer, según día de huelga del transporte regular interurbano en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, no se registraron ataques a guaguas, tal y como sucedió el lunes, cuando se rompieron lunas y se pincharon ruedas en 11 vehículos. Así todo, desde el sector se advierte del riesgo que el paro supone para la celebración de los actos de la Virgen de la Peña el viernes, en Fuerteventura. Los trabajadores han impugnado los servicios especiales que se han decretado para ese día de fiesta y todo apunta a que el transporte público de guaguas no va a operar con normalidad, con el consiguiente perjucio para los usuarios. Los cabildos son los únicos que pueden buscar solución al problema, ya que son los que financian este servicio.