Cristian Gutiérrez: «Este equipo no tiene techo, los resultados llegarán» El lateral de la UD Las Palmas analiza su debut frente al Andorra y el desafío ante el Córdoba del próximo lunes: «Estoy cada día más convencido de la decisión que tomé»

Después de su debut oficial con la UD Las Palmas, Cristian Gutiérrez atendió a los medios de comunicación en Barranco Seco para valorar su primer mes como jugador amarillo, su debut ante el Andorra y cómo ve al equipo de cara al próximo reto liguero, Córdoba (lunes, 20.00 horas).

El joven lateral se mostró satisfecho con su adaptación: «Estoy muy contento de estar aquí, pero cada día más convencido de la decisión que tomé», aseguró. Cuestionado por sus sensaciones, respondió: «No estaba nervioso, pero sí con muchas ganas. Creo que hicimos un gran partido, aunque nos faltaron algunas cosas. Estamos conociéndonos, todavía tenemos que fusionarnos como equipo».

Sobre el duelo de este lunes frente al Córdoba, no tiene dudas: «Va a ser un partido difícil, pero estoy convencido del trabajo que estamos haciendo. Si seguimos así, los resultados positivos llegarán», apuntó.

En cuanto al rendimiento colectivo, el jugador cree que el equipo aún tiene margen de mejora, pero destaca el compromiso del grupo: «No tenemos techo. Hacemos lo que el míster nos pide y nos quedamos con eso», afirmó el jugador.

Preguntado por su versatilidad dentro del campo, Gutiérrez se mostró disponible para actuar en distintas posiciones: «Me veo donde me digan. Si me necesitan más adelantado o más atrás, estoy preparado. Tengo la posición muy hecha, no es un problema para mí».

También habló del ambiente en el vestuario en medio de rumores sobre las salidas de Mata o Kaba: «El ambiente es completamente normal. Los jugadores son unos increíbles profesionales y me han acogido como si fuera uno más desde el primer día».

Además, incidió en la importancia del balón parado, un factor decisivo en la categoría: «Sabemos lo importante que es. En Segunda muchos goles llegan a balón parado o en segundas jugadas que vienen de ahí», comentó.

Por último, tuvo palabras de admiración para Jesé Rodríguez, que ya tiene ganas de jugar: «Lo veo preparado. Todos sabemos el tipo de futbolista que es: un crack que dará todo por el equipo de su tierra», concluyó.

