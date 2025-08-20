Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Viera y Jesé, sonrientes, en las dependencias internas de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. UD Las Palmas

Viera todavía no está para jugar y Jesé ya espera entrar en acción en Córdoba

Fútbol ·

El estado físico de ambos condiciona la configuración de la UD, en la que no se quieren asumir riesgos para que puedan rendir a plenitud

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:11

Jonathan Viera y Jesé, Jesé y Jonathan Viera. El orden de los factores no altera el producto. Señalados ambos como fichajes diferenciales en la UD 2025-26, aún se aguarda en su puesta en escena para que comiencen a dar réditos al proyecto. Uno y otro coinciden en haber tenido una pretemporada irregular.

Jonathan arrancó en tiempo y forma, con minutos en algún amistoso hasta que una ciática le frenó en seco, impidiéndole afinar su estado físico y adquirir el rodaje necesario en las piernas. Jesé, en tanto, se perdió casi tres semanas de preparación estival, incluyendo toda la concentración en Marbella, porque no fue hasta el 24 de julio cuando se materializó su regreso. Esa rémora respecto al resto del grupo le ha obligado a seguir un plan individualizado en el que, no obstante, ha respondido con creces. A diferencia de Viera, todavía convaleciente, en el club aseguran que su ausencia en la convocatoria frente al Andorra de justificó por criterios técnicos, aunque luego trascendiera que todavía no estaba inscrito, trámite ya satisfecho.

Sea como fuere, se les espera en un tramo de tiempo relativamente corto. Jesé, sin ir más lejos, espera entrar en acción el próximo lunes en la visita al Nuevo Arcángel de Córdoba. Hasta ahora solo se le ha podido ver en acción en el rato que le dieron durante el ensayo frente al Tenerife en Barranco Seco, avanzadilla de lo que está por venir. El delantero no ve el momento de volver a saltar al campo y ha ido a más en estas cuatro semanas de actividad creciente en la Ciudad Deportiva. Se ve preparado y aguarda con ilusión la citación de Luis García para el primer desplazamiento de la campaña.

Un poco más

En lo que concierne a Viera, las sensaciones son cada vez mejores. Días atrás el propio futbolista publicó en sus redes una foto en la que se veía realizando carrera continua y un elocuente 'tic-tac' como leyenda dando a entender que está en la cuenta atrás. Prematuro hablar de él a corto plazo por la necesidad de evitar recaídas, además de necesitar más tiempo, se confía en que con el inicio de septiembre esté a la orden del entrenador.

