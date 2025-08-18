«Vi un equipo con energía, pero el día que estén Viera, Sandro, Kirian y Jesé...»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 17:33 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

«Tranquilidad, que esto es muy largo». Ahí queda la advertencia del presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, en la resaca amarga que dejó el estreno liguero del equipo con ese empate en el Gran Canaria ante el Andorra (1-1) que a nadie contentó. El mandatario eligió los micrófonos del programa Zona Deportiva de Radio Las Palmas, conducido por Rafa León y que se estrenó este lunes, para ofrecer sus impresiones de la puesta en escena del nuevo proyecto, haciéndolo desde una óptica constructiva pese a que el resultado no fue el esperado.

«El equipo se esta haciendo, está en construcción. Con una nueva idea, con la idea clara por parte del entrenador y con muchos jugadores jóvenes y nuevos. Hay margen suficiente para equivocarse y mejorar. Lo que no puede ser es que todo sea un desastre porque no se haya logrado la victoria en el primer partido. Lo importante es puntuar y, cuando no puedes ganar, no perder. Y ante el Andorra pudimos perder», significó.

Cuestionado por el estilo y ascendente de Luis García, que ya recoge críticas por el rendimiento dispar del grupo y la gestión (y tardanza) de los cambios en esta cita inaugural, se expresó con rotundidad al definirlo como «el hombre ideal» si logra su propósito de dar continuidad a los buenos detalles y con el resoaldo, cómo no, de los resultados: «Me gustó la energía que vi en el equipo en la primera media hora del partido, presionando, robando… Si eso se consigue que se alargue durante el partido y se conviertan en triunfos...»

«La veteranía no la teníamos en el terreno de juego. El día que todos esos jugadores con la garra, la energía y el talento que tienen se mezclen con la veteranía de Kirian, Sandro, Viera o Jesé… seremos muchísimo más competitivos», añadió.

Ramírez insistió en las virtudes que mostró la UD pendiente, todavía, de su mejor estado físico: «En los primeros treinta minutos el equipo jugó un fútbol espectacular y la afición estaba contenta con lo que estaba viendo. En la segunda parte hubo un momento en el que perdimos energía. Quizás ni los cambios mejoraron, ni mantuvimos la fuerza necesaria».

«Paso a paso»

Sin renunciar a la meta del ascenso a Primera División, listón que imponen los 23.000 abonados que han respondido a la campaña con el deseo de volver a disfrutar de una UD competitiva y ganadora, Miguel Ángel Ramírez no se salió del discurso prudente. «Tenemos los objetivos claros. Hay que conseguir los 50 puntos lo antes posible, que te garantizan la promoción de ascenso, y a partir de ahí intentar que haya tiempo suficiente para lograr el ascenso directo. Pero tienes que ir paso a paso».

«Hemos visto en temporadas anteriores que equipos que empezaron mal terminaron subiendo y otros que en enero parecía que ya estaban en Primera se quedaron en el camino», recordó.