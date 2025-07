Cristian Gutiérrez no se lo pensó para fichar por la UD Las Palmas: «Me dejé llevar por lo que sentía»

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 31 de julio 2025, 12:18 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

Con pocas palabras y algo nervioso. Así se presentó en sociedad Cristian Gutiérrez en Barranco Seco. Lateral ofensivo, que sabe jugar por fuera y por dentro. Un extremo reconvertido que tratará de hacerse dueño de la banda izquierda de Luis García Fernández. Llega con hambre y a hablar en el campo. Y no esquiva la palabra ascenso.

Cristian, que ficha para las próximas tres temporadas llega para reforzar el lateral izquierdo, destacando por ser un jugador polivalente con gran entendimiento del juego, intenso y con recorrido. «Me dejé llevar por lo que sentía. Yo podía seguir creciendo aquí y me puede venir muy bien la forma de jugar de este equipo», inidicó el marbellí.

«Es un proyecto ambicioso. Todos conocemos este club, que se asemeja a mi forma de interpretar el fútbol», comentó el nuevo lateral izquierdo de la UD Las Palmas en su presentación.

Cober

Cuestionado por el objetivo del equipo, dejó claro que «tenemos que intentar conseguir el ascenso» por «los jugadores y el nivel que tenemos».

Cristian Gutiérrez, con experiencia en la categoría de plata, trasladó que el técnico le ha trasladado su «apoyo» y «cariño».

Charló con Iván Gil, que «le habló maravillas» del club y de la isla. No lo hizo con Pepe Mel, que le entrenó en el Málaga, ni con Rubén Castro.

Viene para sumar y no siente «presión» por tapar el vacío dejado desde la marcha de Sergi Cardona. «Compromiso seguro que no me va a faltar», dejó claro el jugador malagueño.

«No siempre podrás aportar ofensivamente, pero siempre he sido extremo. Tengo esa facilidad para jugar por dentro y por fuera. Y si en ocasiones no subo, no pasa nada», aseveró el nuevo fichaje de la UD Las Palmas.

Vea de nuevo la presentación del jugador