Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol

El presidente confirma que vendrá otro delantero además de Lukovic y un tercer refuerzo tras una reunión con Luis García y la dirección deportiva después del derbi en Barranco Seco

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 16:35 | Actualizado 17:14h.

No hay descanso en los despachos de la UD Las Palmas de cara a la temporada 2025-26 que arranca este mismo fin de semana —los amarillos reciben el domingo 17 de agosto al Andorra en el Estadio de Gran Canaria—. La dirección deportiva trabaja para ponerle a Luis García Fernández la mejor plantilla posible para luchar por el ascenso a Primera División.

Han aterrizado ya nueve fichajes —Adri Suárez, Adam Arvelo, Cristian Gutiérrez, Sergio Barcia, Edward Cedeño, Amatucci, Jonathan Viera, Jesé Rodríguez y Jeremía Recoba—, falta por hacerse oficial la incorporación de Milos Lukovic y, según el presidente Miguel Ángel Ramírez, todavía llegarán dos jugadores más, en los que se incluye a un nuevo punta.

«El sábado después del partido ante el Tenerife tuvimos una reunión con cuerpo técnico y dirección deportiva y tomamos algunas decisiones más. Hicimos algunos retoques que creemos necesarios hacer. Esperemos que cuando acabe el mercado de fichajes la UD Las Palmas pueda tener el mejor equipo posible», indicó Miguel Ángel Ramírez en los micrófonos de la radio oficial del club.

«Posiblemente puedan ser dos delanteros y otro jugador más», desgranó el presidente que, además, y pese a no dar el nombre, dijo que el atacante ya cerrado —Lukovic— «no ocupa ficha profesional».

Al mismo tiempo, el mandamás de la entidad amarilla cerró la puerta a Mika Mármol pese a que acaba contrato en junio de 2026 y, seguramente, se marchará gratis. Prefiere asumir esa pérdida económica que dejar marchar a un pilar en la defensa de la UD Las Palmas. «Hubo un interés de un equipo, pero la cantidad a la que iban a llegar a nosotros nos parecía insuficiente», comentó Ramírez.

«Económicamente no nos beneficia porque Mika queda libre el próximo verano, pero creo que ganamos en seguridad defensiva», confesó el máximo mandatario del club isleño que, al mismo tiempo, dejó claro que su «obsesión» es la «defensa».

«Estamos arreglando el coche para que sea más competitivo»

Todavía le faltan varios retoques a Las Palmas para dar ese salto de calidad definitivo que, desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico, se considera necesario para competir por todo. «Estamos arreglando el coche, para que sea más competitivo. Tenemos hasta el final del mes de agosto para las últimas decisiones de entradas y salidas», avisó Ramírez.

Lo que está claro es que, para que haya esas dos llegadas más además de Lukovic, tendrá que haber salidas, ya que ahora mismo las fichas profesionales de la primera plantilla están prácticamente a tope. La marcha de Sory Kaba, a quien el club ya le trasladó la semana equipo que no seguiría, se antoja primordial para la lluvia de llegadas que aún falta por acometerse.

«Tenemos casi 23.000 abonados y tenemos que buscar más soluciones para formar el mejor equipo que tengamos al alcance», prometió un Ramírez que tiene confianza ciega en la dirección deportiva para que entregue las mejores armas posibles a Luis García Fernández en la lucha por volver a la máxima categoría del fútbol español.