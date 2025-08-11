¿Cuándo juega la UD Las Palmas contra el Andorra? Horario y dónde ver en televisión el estreno en Segunda

Los amarillos reciben al conjunto presidido por Gerard Piqué en el Estadio de Gran Canaria

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 10:38

Comienza la cuenta atrás para que la Segunda División eche a rodar. Esta semana comienza el espectáculo en la categoría de plata del fútbol español, donde, tras el descenso consumado el curso pasado, la UD Las Palmas rendirá cuentas.

El primer partido de Liga para la UD Las Palmas en la jornada 1 de Segunda División será frente al Andorra que preside Gerard Piqué. El partido será este domingo 17 de agosto desde las 20.30 horas en el Estadio de Gran Canaria. En televisión se podrá ver a través de LALIGA TV de Movistar.

Muchas incógnitas para este debut. ¿Estará Viera en el banquillo? ¿Sumará minutos oficiales Jesé? ¿Amatucci o Cedeño en la sala de máquinas? ¿Llegará Viti?

La UD Las Palmas llegará tras sumar su primer triunfo de pretemporada, dejando muy buenas sensaciones en el derbi canario ante el CD Tenerife (3-1).

