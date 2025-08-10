Un paso al frente celebrado y los nombres propios del primer once

El domingo arranca el fuego real y Luis García tiene clara, entre condicionantes, su apuesta para recibir al Andorra

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 18:46

A Luis García le importó más el paso al frente que dio la UD ante el Tenerife en forma de rendimiento, intensidad y concentración que el 3-1 final que, como adorno, también se recibe de la mejor manera. Por encima del resultado, que queda a título de inventario y anécdota en pretemporada, el entrenador se tomó este amistoso como prueba final, antes del inicio del campeonato, para evaluar ciertos aspectos en el mecanismo colectivo que consideraba prioritarios.

Preocupado por lo que había visto en los anteriores ensayos, aunque sin perder la perspectiva de que se está en proceso de incubación y asimilación de ideas, sabía que a estas alturas del calendario, con el Andorra ya en el horizonte y los primeros puntos en juego, se demandaban avances en las prestaciones y así lo había transmitido a sus jugadores.

La prueba en Barranco Seco reunía, en este sentido, una importancia capital en su hoja de ruta para encarar la campaña en las mejores garantías desde la inaugiración.

La actitud de los futbolistas, decididos a tomar el mando del partido con determinación, así como el orden táctico y la querencia a buscar bandas para organizar los ataques, sin renuncia a la zona central en la que Fuster e Iván Gil se ofrecieron siempre, le dejaron buen sabor de boca. Hay amplio margen de mejora y piezas por potenciar (Recoba, Jesé, Viera...), pero los indicios hasta el momento le invitan a pensar en que la línea ascendente que se había propuesto está cubriendo las etapas previstas. Ahí mete fondo físico, automatización de conceptos y cohesión del grupo a nivel interno, otro aspecto vertebral en su proyecto porque quiere un vestuario fuerte y unido, preparado para las inevitables curvas.

Además, contempla de la mejor manera que jugadores que estaban más fuera que dentro, léase Mármol o Marvin, parecen entender que, de terminar quedándose, deben asumir su rol.

Ahora se abre una última semana de ajustar detalles y perfilar un once titular condicionado, fundamentalmente, por las lesiones, fuera Sandro y Viera de la rueda de disponibles, con Jesé a mitad de camino, Viti convaleciente de unas molestias y el delantero que tiene que venir por aterrizar.

Con todo, ya se han dejado pistas de los predilectos y que están por delante del resto. Así, de cara a la cita del próximo domingo en el Gran Canaria, nadie discute a Horkas bajo palos, y la línea de cuatro atrás, con Viti (si llega), Álex Suárez, Barcia y Mármol también parece fija, aunque la variante de Cristian, que ha llegado como lateral zurdo y ejerció de interior en el último amistoso puede plantear debate si se le ubica en la retaguardia.

Por delante, Cedeño y Loiodice a los mandos en la zona de creación, con Fuster de enganche y bandas para Iván Gil y el mencionado Cristian y arriba, como referente ofensivo, 777777. Así podría completarse la formación que descorche la 2025-26.