Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol

Ya está todo ultimado para que el joven delantero del Estrasburgo se incorpore en calidad de préstamo. El anuncio oficial, entre el lunes y el martes

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 18:41 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Luis García tendrá a su ansiado nueve. No sobresale mediáticamente. Tampoco tiene currículum en Segunda División. Pero sigue la política de fichajes de la UD Las Palmas de cara a la temporada 2025-26. Jugadores jóvenes y con ambición. El elegido es Milos Lukovic (Serbia, 18/11/2005), futbolista que pertenece al Estrasburgo, que llegará en calidad de cedido.

Atlántico Hoy adelantó su nombre y este periódico ha podido confirmar que el acuerdo es total entre clubes y se espera incluso que la UD Las Palmas haga oficial su llegada entre este lunes y martes. El pasado curso estuvo cedido en el Heerenveen, donde disputó 13 encuentros y marcó tres tantos en la Eredivisie (Primera División de Países Bajos).

Se unirá así a Adri Suárez, Adam Arvelo, Sergio Barcia, Cristian Gutiérrez, Amatucci, Cedeño, Jesé Rodríguez, Jonathan Viera y Jeremía Recoba en la lista de fichajes. Será, por tanto, la décima incorporación en lo que va de mercado de fichajes.

De momento, Luis Helguera sigue trabajando también en la salida de Sory Kaba, a quien el club le comunicó esta semana que no cuenta para la campaña 2025-26.