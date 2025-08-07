Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: rescisión o cesión

Fichaje fallido en 2023 y con contrato en vigor hasta 2027, el delantero no entra en los planes debido a su nulo rendimiento y a los altos emolumentos que percibe

Sory Kaba no entra en los planes de la UD Las Palmas. El delantero, que ya generaba dudas por su nulo rendimiento a la misma dirección deportiva que pagó casi dos millones de euros por él en 2023, tampoco ha pasado el corte de un Luis García Fernández que entiende que la plantilla necesita un delantero con otras características. Es por ello que se trabaja a destajo para sacar al guineano, ya sea en forma de cesión o rescindiendo el contrato que tiene hasta 2027.

De momento, el jugador ya sabe los planes del club. Se quedó sin jugar en el derbi del pasado fin de semana en La Orotava pese a ir convocado. Fue toda una declaración de intenciones. En la UD no va a jugar. Así que, o encuentra un equipo para salir cedido, o se negociará con él para la rescisión de su contrato.

La entidad prefiere la primera tesitura, intentando incluir una opción de compra como ya se hizo en el préstamo al Elche el curso pasado, aunque luego el conjunto ilicitano no la ejerció. Sobre todo por los términos económicos, ya que Kaba tiene un salario que ronda el millón de euros y en Segunda División es insostenible. En el Elche, pese al ascenso a Primera División, solo metió cuatro tantos y jugó menos de lo esperado: 24 encuentros.

Los últimos rumores han dibujado la posibilidad de que se mude a Rusia, pero de momento todo está enquistado. Lo que está claro es que el club le busca salida y ha acelerado los tiempos para que cambie de aires.

En paralelo, Luis Helguera peina el mercado con el claro objetivo de saciar los deseos de un Luis García que le ha trasladado la prioridad de encontrar un delantero con olfato goleador. «Apuraremos hasta el final del mercado», avisan fuentes del club consultadas por este periódico. En el radar hay «tres o cuatro» atacantes que la dirección deportiva entiende que cumplirían con los requisitos.

De momento el entrenador solo cuenta para el debut ante el Andorra con Marc Cardona y Jaime Mata en esa posición. A Jesé le queda y Sandro está lesionado.