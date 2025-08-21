Brian Oliván por si Mika Mármol acaba saliendo traspasado al final del mercado

Libre tras terminar contrato en elEspanyol, donde le entrenó Luis García, es el objetivo de la UD en previsión de posibles movimientos en la zaga

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:56

Brian Oliván, defensa hasta el año pasado en las filas del Espanyol, equipo en el que fue entrenado por Luis García al final de la campaña 2022-23 y al inicio de la 2023-24, figura subrayado en rojo en la agenda de la UD para completar el cupo de fichajes antes del cierre de la actual ventaja de transferencias. Oliván (Barcelona, 1994) está ahora sin equipo y aparece como una oportunidad de mercado que se ajusta a la economía de la entidad y, además, avalada por el propio Luis García, que lo conoce y sabe de sus prestaciones y polivalencia en la zaga. Actúa preferencialmente como lateral zurdo, pero por su experiencia también puede ejercer de central.

Formado en la cantera del Rel Valladolid, pasó posteriormente por el Granada B, Cádiz, Girona y Mallorca, escudo con el que debutó en Primera División en el curso 2021-22. Las tres últimas temporadas ha pertenecido a la disciplina del Espanyol, donde siempre ha tenido un protagonismo destacable, si bien en la última campaña su contador de partidos se paró en 18 entre Liga y Copa del Rey, 13 de los cuales como titular.

Durante el verano ha sido vinculado a varios destinos, sonando, incluso, para equipos de la máxima categoría, en la que ha venido compitiendo, pero lo cierto es que sigue libre y la UD ya ha realizado gestiones para evaluar su contratación. Y es que no se descarta una acometida de última hora por Mika Mármol, futbolista que insiste en buscar una salida porque quiere irse, por lo que tener una alternativa de solvencia es imperativo.

Inicialmente, la idea de otra alta se encaminaba a ocupar el sitio en la delantera que dejarán Mata y Kaba, destinados a causar baja porque no entran en los planes del cuerpo técnico, pero la reciente llegada de un especialista del área como Ludovic, además de otros atacantes en nómina como Ale García, Jesé, Marc Cardona, Recoba y Sandro, cuando reaparezca, ha atemperado esa urgencia.

Es más, a fecha de hoy Lo que Luis Helguera prevé en lo que resta de mes podría resumirse en dos fichas liberadas, con los mencionados Mata y Kaba, el interrogante de Mármol y la activación, si procede, de Oliván.

Sin que se interfiera en modo alguno en la preparación y concentración del equipo, con los cinco sentidos puestos en el Córdoba, la actividad en los despachos no decrece en la UD por lo que queda por culminar. Entraba en previsiones llegar así al tramo final de agosto, inevitable caldo de cultivo de novedades y giros inesperados.