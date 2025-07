Rechazada una oferta del Girona por Mika Mármol: o pagan 10 millones o nada

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de julio 2025, 20:03 Comenta Compartir

La UD ha rechazado una oferta del Girona por Mika Mármol, jugador cuya cláusula de rescisión está fijada en 10 millones de euros, cantidad de la que corresponde el 50% al FC Barcelona, que retiene la mitad de sus derechos. El club, rearmado económicamente después de la venta de Moleiro al Villarreal (16 millones más otros tres en variables), no tiene la necesidad de desprenderse de más futbolistas a menos de que venga una propuesta que sea irrechazable, algo que, de momento, no se da con el zaguero catalán. Mármol afronta su último año de contrato y desea seguir jugando en Primera División, aunque ya sabe que no se irá a menos de que depositen por él lo que está fijado en el precio de su libertad federativa.

El Girona lanzó una primera ofensiva pensando en que la UD se plegaría a sus condiciones y lo que se ha encontrado es una respuesta contundente: no hay negociación posible y solo habrá trato con el pago de la cantidad mencionada.

En Pío XII asumen que las posibilidades de beneficio en este caso son muy reducidas por la posición del Barça, por lo que no van a ceder e, incluso, asumirían que siguiera a riesgo de perderlo gratis en doce meses.

Mármol se tiene como una pieza esencial en las aspiraciones de armar un bloque competitivo que pueda pelear por el ascenso a Primera y más por sus condiciones de defensa polivalente, capaz de ejercer de central y de lateral zurdo.

La posición de fuerza de poder retener a profesionales con cartel en la máxima categoría fue ratificada de manera explícita por el presidente en una de sus últimas comparecencias públicas, cuando desveló que la UD estaba en disposición de afrontar los costes salariales de todos los futbolistas que quiere mantener en nómina, excepción hecha de Moleiro. De ahí que no haya inquietud en la dirección deportiva al entender que tiene cada situación bajo control para poder brindarle a Luis García una plantilla equilibrada y con recursos de nivel y ya con recorrido en Primera, un extra muy estimado.

Al margen de Mármol, no se ha recibido sondeo alguno de otros clubes por ningún otro miembro del equipo.

Posición de fuerza

Se especulaba con que Juanma Herzog podría figurar en la parrilla de salida aunque el tinerfeño, luego de finalizar el Europeo sub-21 con España, ha disfrutado de sus vacaciones con absoluta normalidad y estará de vuelta sin mayor ruido en los próximos días,

En paralelo, se avanza en las gestiones para completar el cupo de fichajes junto a los ya anunciados a Adam Arvelo y Adri Suárez.

El centro del campo y la defensa son las demarcaciones que demandan más integrantes a ojos de Luis García y la pretensión es no alargar más de lo necesario este compás de espera.