Negocio redondo para la UD Las Palmas: 16 millones de euros y otros tres en variables por Moleiro

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de junio 2025, 18:08 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

La salud económica de la UD Las Palmas respira todavía con más tranquilidad. Ya todo está firmado y acordado para la venta de Alberto Moleiro al Villarreal, que dejará una buena pasta en las arcas del club insular. El traspaso se salda con 16 millones de euros más otros tres en variables, así como una opción preferencial de cara a futuras cesiones de jugadores del conjunto valenciano.

Es una venta de altura para Las Palmas, ya que Alberto Moleiro acabaría contrato con la UD en junio de 2026, por lo que podría haberse marchado gratis. El tinerfeño es un jugador diferente, que aspira alto y que tenía bastantes pretendientes a sus espaldas, por lo que no iba a renovar ni jugar en Segunda División.

La sintonía con el Villarreal siempre ha sido absoluta, tanto por parte del futbolista como de la UD Las Palmas, que claramente sale beneficiada en muchos aspectos. La sombra de lo acontecido el pasado verano con Álvaro Valles, por el que el Real Betis Balompié no quiso pagar un duro, no podía volver a suceder. El guardameta se pegó un año competitivo sin jugar, sentado en la grada y yendo a entrenar a Barranco Seco hasta que el club amarillo le rescindió el contrato y pudo mudarse a Sevilla, donde estaba su familia esperándole. Las Palmas no sacó dinero por un jugador por el que ya había rechazado casi veinte millones de euros de la Premier League. Con Moleiro no iba a pasar lo mismo. Era venta o venta. De todo se aprende, claro está.

El traspaso, como adelantó este periódico el pasado viernes, no se hará oficial hasta que concluya el Europeo sub-21 o, si acaso, hasta que España lo concluya, pues no se quiere alterar ni desestabilizar al futbolista ni a la propia selección española.

Ya todo está acordado, firmado y cerrado. Moleiro cambiará el Estadio de Gran Canaria por La Cerámica. Lucirá nueva camiseta pero mantendrá el amarillo que le ha hecho ser profesional y jugar en Primera División. Se juntará allí con dos paisanos como Ayoze Pérez y Yéremy Pino, y también con su colega Sergi Cardona, que ya lleva una temporada en el Villarreal.

Así, Moleiro dirá adiós a la UD tras haber disputado 147 partidos oficiales con la primera plantilla —sumando Primera, Segunda y Copa del Rey—. Un currículum envidiable para un jugador que todavía tiene 21 años de edad —cumplirá los 22 el próximo 30 de septiembre—. En la máxima categoría ha jugado ya un total de 63 partidos —53 como titular—, sumando un total de 4.536 minutos sobre el césped y anotando nueve goles en la élite.

En la UD echarán de menos a la perla tinerfeña, que intentó echarse el equipo a la espalda en el tramo final del campeonato pasado para tratar de evitar un descenso a Segunda División que se acabó consumando tras un año desastroso a todos los niveles. Moleiro se despidió entre lágrimas del GranCanaria en la derrota ante el Leganés.

Adam Arvelo será el segundo fichaje para la temporada 2025-26 Tras cerrar el fichaje de Adri Suárez, cancerbero de 20 años (28/5/2005) y natural de Teror, aunque todavía no ha sido oficializado por el club, la UD Las Palmas ya tiene todo acordado también con el joven Adam Arvelo (31/5/2005) para que sea el segundo fichaje de cara a la temporada 2025-26. Ambas incorporaciones podrían anunciarse esta semana que entra. Los dos son futbolistas con un prometedor futuro y acento canario, pues Arvelo es de Tenerife. No serán los únicos en llegar a Gran Canaria.