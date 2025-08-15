Lukovic llega con ganas: «Estoy para jugar y espero demostrar mis cualidades»
Fútbol ·El último fichaje de la UD confía en aportar a la delantera del equipo todo lo que lleva dentro
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 15 de agosto 2025, 14:03
Milos Lukovic ha llegado justo a tiempo para subirse al estreno liguero de la UD, este domingo ante el Andorra y en el Gran Canaria, si así lo estima Luis García. El delantero serbio, presentado este viernes en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, llega con ganas a juzgar por sus primeras impresiones públicas.
«Espero darlo todo para demostrar mis cualidades. Estoy para jugar y ya preparado. He hecho la pretemporada con el Estrasburgo, he jugado ya partidos amistosos», añadió.
A la hora de buscar referentes, y tras confesar que su ídolo es Cristiano Ronaldo, reveló que se siente identificado con su compatriota Aleksandar Mitrovic, actualmente en las filas del Al-Hilal saudí «por su capacidad de definición de cara al gol».
«Veo difícil jugar. He visto en primer entrenamiento un nivel muy alto y que Las Palmas tiene muy buenos delanteros, como Mata o Kaba. Mata es un gran goleador, hoy anotó 15 goles en el entrenamiento. Son buenos todos los delanteros que hay aquí«, añadió.
