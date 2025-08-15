Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y colas hacia el sur
Lukovic ya luce el escudo de la UD y sus ilusiones por estrenar. Fotos: UD Las Palmas

Lukovic llega con ganas: «Estoy para jugar y espero demostrar mis cualidades»

Fútbol ·

El último fichaje de la UD confía en aportar a la delantera del equipo todo lo que lleva dentro

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:03

Milos Lukovic ha llegado justo a tiempo para subirse al estreno liguero de la UD, este domingo ante el Andorra y en el Gran Canaria, si así lo estima Luis García. El delantero serbio, presentado este viernes en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, llega con ganas a juzgar por sus primeras impresiones públicas.

«Espero darlo todo para demostrar mis cualidades. Estoy para jugar y ya preparado. He hecho la pretemporada con el Estrasburgo, he jugado ya partidos amistosos», añadió.

El jugador, durante el reconocimiento médico.

A la hora de buscar referentes, y tras confesar que su ídolo es Cristiano Ronaldo, reveló que se siente identificado con su compatriota Aleksandar Mitrovic, actualmente en las filas del Al-Hilal saudí «por su capacidad de definición de cara al gol».

«Veo difícil jugar. He visto en primer entrenamiento un nivel muy alto y que Las Palmas tiene muy buenos delanteros, como Mata o Kaba. Mata es un gran goleador, hoy anotó 15 goles en el entrenamiento. Son buenos todos los delanteros que hay aquí«, añadió.

