ignacio s. acedo las palmas de gran canaria

El día después de la tormenta, Miguel Ángel Ramírez, señalado por la grada ante la crisis total que vive la UD, dio la cara y ofreció un discurso conciliador y constructivo pensando en lo que viene. El presidente hizo autocrítica, admitió errores y fue comprensivo con la indignación de socios y aficionados. «Es normal que tuvieran ese desahogo», razonó en uno de los momentos de su intervención pública en el acto de presentación de Rocco Maiorino como nuevo director deportivo del club. Es más, aseguró que su cargo le obliga a encajar críticas «e, incluso, el insulto» al valorar el encontronazo que tuvo con un seguidor que se acercó a increparle a la zona aledaña al palco en los compases finales del encuentro frente al Elche.

«Tengo que mantener mi tranquilidad y sangre fría. Seguiré trabajando para dar la vuelta a la situación. No marco goles, soy el que aporto las soluciones económicas. Y no nombraré ningún presidente ejecutivo. Vendería el club a alguien que esté en Gran Canaria. Para venderlo a alguien que pueda estar fuera de nuestra geografía, no», respondió a una pregunta relacionada con su continuidad en el cargo.

Cuestionado por la revuelta vivida en el Gran Canaria, expuso: « La afición tiene toda la razón. En verano confeccionamos en una plantilla para luchar por el ascenso y miren dónde estamos. El año pasado también confeccionamos una plantilla para hacer las cosas bien y miren lo que pasó, pero es que además, en el último tramo de la temporada anterior, también acabamos mal y no bajamos porque había tres peores que nosotros.Es lógico el comportamiento de la afición. Llevo 14 años como presidente de Las Palmas y no es la primera vez que me gritan. En Segunda estuvimos a punto de descender y cuando ascendimos esa misma gente me aplaudió», resumió.

Ramírez también quiso referirse al pequeño altercado que protagonizó un espectador, que le mostró su disconformidad a viva voz en el estadio: « Están intentando localizar el teléfono para poder disculparme, además de hacerlo ahora públicamente. Lo de ayer es un desahogo normal de la afición. Si los aficionados o yo jugásemos, igual se verían unas ganas o un pundonor, que estoy echando en falta».

En este sentido, insistió en censurar el rendimiento de la plantilla: «No es la primera vez que le digo a los jugadores que no estamos contentos con lo que hacen. Hay un error, que también pasó a los equipos de la temporada pasada Hay algo ahí que no nos pasa a nosotros solo. En Segunda División hay que meter el pie, trabajar muchísimo y arriesgar. Quizá no es tan acertado tener tantos jugadores de Primera en Segunda División. Si hay gente que tiene más hambre que tú, quizá arriesgan más que tú. Si no pones el coraje en el campo, te superan otros. Porque trabajan y corren más que tú. La calidad de Primera no es tan importante en Segunda».

Y sobre su cuota de culpa en todo lo que se está viviendo se pronunció con manifiesta rotundidad: «Soy el máximo accionista de la UD Las Palmas y la responsabilidad recae sobre mí. Esta temporada tendremos unos cinco millones de euros que habrá que cubrir. Tendremos que poner activos en valor o traer dinero. Toni Otero intentó hacer la mejor plantilla, pasaron tres entrenadores y ninguno ha sido capaz de lograr el rendimiento de la plantilla que queremos. Trataremos de compensar y volver a ilusionar a todos».

«Garantizo que el club seguirá compitiendo el año que viene. Estamos ahora analizando el desempeño de los jugadores. Al final la dirección deportiva tomará una decisión para los que se quedan o, en caso de tener contrato, no seguirían en plantilla. Cuando acabe la temporada hablaremos sobre las líneas maestras del futuro. Ahora mismo, en plena competición, hay que mantener la ilusión. Después de lo que nos pasó con el Córdoba, cualquier cosa puede suceder y no vamos a renunciar de antemano a lo que podría ser una gesta», aseguró en clave deportiva y a propósito de la actualidad, insistiendo en que todavía «es posible» el ascenso este año.