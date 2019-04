«Estoy evaluando la plantilla para tomar decisiones»

«Estoy muy ilusionado de estar en este proyecto. Ahora lo más importante son los partidos que faltan y nos tenemos que centrar en lo que queda de temporada», aseveró Maiorino en su puesta de largo como nuevo director deportivo de Las Palmas.

«Prince Boateng me ha hablado muy bien del club, no fue difícil tomar la decisión de venir. Tenemos que evaluar todo y hablar de futuro ahora no tiene sentido, sería una falta de respeto hacia el equipo que está luchando por regresar a Primera», aseveró el italiano, que ya trabaja en clave de futuro.

El presidente, Miguel Ángel Ramírez, por su parte animó a mantener la ilusión a pesar de las remotas opciones de permanencia del equipo. «Quedan diez jornadas y tenemos que ir a por todas para ver si conseguimos esa gesta, además tenemos que ir trabajando de cara a la próxima temporada, independientemente de la categoría en la que vayamos a estar», manifestó Ramírez.

Maiorino (3 de marzo de 1982, Salerno, Italia) es el elegido por la entidad isleña para dirigir la parcela deportiva hasta verano de 2020. De él dependerá la secretaría técnica, cuyo titular es Toni Otero, y el fútbol base, cuyo director de formación y captación es Manuel Rodríguez 'Tonono'.

Maiorino permaneció casi trece años en el Milan, y durante sus primeras siete temporadas en el club italiano trabajó con la cantera, mientras que en 2014 fue nombrado director deportivo.

Miguel Ángel Ramírez ha dicho que Maiorino llega a la Unión Deportiva para cubrir el hueco que en su momento dejó Toni Cruz.

"En diciembre tuve la primera reunión con Rocco. Desde entonces ha estado viendo al equipo y cómo funciona el club", ha reconocido.

El presidente de la Unión Deportiva también ha destacado el trabajo realizado por el gallego Toni Otero como secretario técnico, pero considera que "necesita un apoyo".

Por otra parte, Ramírez ha subrayado que mientras sea el máximo accionista del club, la responsabilidad será solo suya.

"Cuando acabe al temporada tendremos una pérdida de cinco millones de euros y me corresponderá a mí ponerlos", ha asegurado, sin descartar la venta de algún jugador de la actual plantilla.

Además, ha admitido que si no se logra el ascenso tendrán que "reconvertir la situación y hacer una plantilla más competitiva".

Con respecto al futuro de algunos jugadores y del actual entrenador, Pepe Mel, ha dicho que al final de temporada analizarán todo lo sucedido y se tomarán decisiones, pero sí ha reconocido que echa en falta "más ganas y pundonor" por parte de los futbolistas.