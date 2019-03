La reconstrucción de la UD empieza con Maiorino

La UD ya ha trazado su hoja de ruta para lo que viene. Con la opción de permanecer un año más en la categoría de plata, a no ser que Las Palmas gane todo lo que no ha logrado hasta entonces, Miguel Ángel Ramírez busca un golpe de efecto con el fichaje de Rocco Maiorino, que será el nuevo director deportivo del club grancanario. El italiano lleva trabajando mano a mano con el presidente amarillo desde hace más de dos meses, recopilando información y todo tipo de detalles del conjunto amarillo. Firma para lo que resta de temporada y la siguiente, más otra opcional.

Una semana en la isla

La continuidad de Toni Otero y Tonono,c en manos del italiano

La llegada de Rocco Maiorino pone en el punto de mira la continuidad en el club tanto de Toni Otero, actual secretario técnico, como de Tonono, director de Formación y Captación de la cantera. Con todo, la mala temporada llevada a cabo este curso por la UD desacreditan la figura del gestor gallego, que acaba contrato este verano y que, salvo sorpresa mayúscula, no tendrá ninguna opción de alargar su contrato con Las Palmas. Además, y por si fuera poco, en el club grancanario siguen todavía molestos por las declaraciones públicas efectuadas por Otero en UD Radio, que no gustaron y tampoco entendieron los dirigentes. Nunca hasta el momento se había puesto en entredicho la figura arbitral desde la entidad isleña. Por otra parte, Mariorino, que tendrá también plenos poderes en la cantera, supervisará si Tonono debe continuar o no en las filas de la UD. Para quedarse debería contar con la aprobación del director italiano, pues la escasa subida de jugadores al primer plantel supone un problema.