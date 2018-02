Jémez: «¿Viera? No me voy por mis jugadores»

Paco Jémez atendió a los micrófonos de Radio Marca y, entre otros temas, trató sobre la situación de Jonathan Viera y la posibilidad de su marcha al fútbol chino. Lamenta que todo el ruido que ha generado esta noticia haya desviado la atención de lo que realmente importa. «Veremos como acaba; no me quiero pronunciar. Lo que más me preocupa es que se lleva toda la semana hablando más del tema de Viera que del Sevilla, que es lo que realmente nos interesa. Es la primera vez de no se cuánto tiempo, en la que si ganamos podemos estar fuera de descenso. Pero nadie le da importancia» , explica el preparador amarillo.

Se planteó irse

El técnico explica que él solo puede esperar a que los acontecimientos sucedan. «Intentaremos llevarlo de la mejor manera posible porque es un tema muy sensible. Ya hablé con los que tengo que hablar. Algunos, conociéndome, me dijeron ‘seguro que coges la maleta y te vas’. Lo pienso y no me voy por mis jugadores. Aquí ha venido mucha gente porque estoy yo. Y mucha gente que se ha quedado, porque se los he pedido. Luego está el cariño de la gente, la afición está en buena disposición. Me sabría muy mal tener que marcharme y dejar todo esto aquí; pero no sería una decisión descabellada», desarrolló Paco Jémez.