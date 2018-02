El Beijing Guoan se planta en 22 millones

El futuro de Viera sigue convulsionando la actualidad de una UD en la que él es insignia y jugador bandera. Su posible marcha a la Superliga china parecía coger vuelo después de la reunión mantenida el pasado viernes por Miguel Ángel Ramírez y ejecutivos del Beijing Guoan en Madrid. Sobre la mesa, una oferta de 22 millones de euros que el presidente amarillo consideró insuficiente y pidió que se elevara tres más para poder plantearse la venta del capitán, cuyo contrato expira en 2021 y está blindado por una cláusula de rescisión de 30 millones. En el Guoan no hay problemas de tesorería aunque, según han comunicado a Ramírez en las últimas horas, mantienen su propuesta sin cambios. La negativa a mejorar las cantidades económicas fue acogida con cierta sorpresa, pues se esperaba que, con el músculo financiero que tienen, pudieran permitirse un esfuerzo extra.

Al no ser así, Miguel Ángel Ramírez da las gestiones por finalizadas, pues estima que acceder a negociar por Viera por debajo de lo que marca su cláusula ya era un gesto de cortesía que, parece, no ha sido suficientemente valorado. En ningún caso se aceptará en la UD un precio de salida inferior a 25 millones por el canterano y más recordando que el pasado verano, desde el Swansea galés, se rechazó idéntica cantidad. El Beijing ha deslizado que es probable que ponga sus miras en otro futbolista, insinuación que no ha rebajado a Ramírez, firme en sus demandas y condiciones. Lo contrario, piensa, sería depreciar a un futbolista por el que siente una debilidad explícita a nivel personal y profesional y al que pone de ejemplo siempre que se refiere a él.

Con todo, quedan dos semanas para el cierre del mercado en China y no se descarta que puedan reactivarse las conversaciones. En la entidad asiática saben el posicionamiento de la UD. O sacan la chequera o no habrá trato.