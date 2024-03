García Pimienta, Mármol, Moleiro, Munir y Sandro: la visita al Barça como escaparate

La visita al Barcelona es uno de los partidos siempre señalados en el calendario de Primera División. Por mucho que el equipo azulgrana ejerza ahora de local en Montjuic por las reformas en su templo de siempre, el Nou Camp, el escaparate que brinda este compromiso es de primer orden y con inmediato impacto internacional de todo lo que depara. Y el sábado, ahí espera lucir la UD. Por encima de los nombres propios queda el bien colectivo, un resultado que reconforte a un equipo herido por sus últimas actuaciones (todo lo que no sea perder constituiría una buena noticia atendiendo al pelaje del anfitrión). Pero es indisimulable que varios protagonistas sentirán, por sus circunstancias especiales, una oportunidad especial de dejar huella. Esa motivación extra puede ejercer de propulsor de esta UD necesitada de un golpe de efecto.

García Pimienta

Es el partido de la temporada que lleva esperando. Visitar al Barcelona, el club de su vida y del que salió de mala manera en 2021 por las artes de Joan Laporta, quien estará en el palco. Desde que fichó por la UD, en enero de 2022, no ha parado de revalorizarse y es uno de los entrenadores de moda en la categoría. Imposible su regreso a Can Barça pese a los méritos acumulados por seguir en la presidencia el mismo que lo liquidó sin explicaciones, Pimienta sabe que, sin renegar de su sangre culé, una buena faena en la Ciudad Condal agrandaría aún más su cartel impecable. Le dolerá por un día, pero, anteponiendo siempre la profesionalidad al corazón, pocos como él desean reventar los pronósticos el sábado. El método de Xavi, con el pedigrí de La Masía, lo lleva interiorizado desde hace décadas y pocos secretos tendrá para él ese modelo automatizado de posesión y toque que también ha implantado en la UD. Ya en enero, en el encuentro de la primera vuelta, puso contra las cuerdas al Barça, que ganó con un penalti en el descuento en el Gran Canaria (1-2). La intención ahora es volver a llevarlos al límite. Si se pudo una vez...

Mika Mármol

El 50% de sus derechos federativos corresponden al Barcelona, en cuyo primer equipo debutó en la temporada 2021-22. Y, gracias su sobresaliente campaña en la UD, confirmando los progresos que el curso pasado le distinguieron en el Andorra, está siendo monitorizado de cerca porque en Can Barça no se descarta su retorno o que, llegado el caso, pudiera entrar en alguna operación. Su nombre se ha vinculado a numerosos equipos y el zaguero catalán es consciente de que su deseo de regresar puede acelerarse si en Montjuic, a ojos de la parroquia azulgrana, firma una de sus actuaciones habituales, solvente en labores defensivas, poderoso por alto y con capacidad para sacar el balón jugado y con buen repertorio técnico. Al igual que Pimienta, cuando suene el himno local no podrá reprimir una mueca de dulce nostalgia y, quien sabe, si anticipo de lo que puede venirle en el camino.

Alberto Moleiro

Si llega, porque tiene unas molestias físicas que, de momento, le convierten en una incógnita, sabrá que el foco también recaerá sobre él. En el verano de 2022 hubo negociaciones con el Barcelona para su traspaso. Miguel Ángel Ramírez llegó a trasladarse a viajar para cerrar la operación con Laporta. Las diferencias económicas por el poco músculo financiero de la tesorería culé echaron por tierra todo. Ahora Moleiro, internacional sub-21, tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, la más alta de toda la plantilla. Blindado con ese precio disuasorio, en Pío XII estarían dispuestos a negociar por la mitad. Moleiro se perdió por lesión la visita al Bernabéu, tampoco jugó en San Mamés y en el Metropolitano, a cuenta del 5-0 final, pasó, como todos, desapercibido. Le queda la carta de Montjuic, donde defiende plaza el Barcelona. Sus dos goles de esta temporada han sido lejos del Gran Canaria. Un augurio de lo que puede suceder si juega y está entonado.

Sandro y Munir

Comparten tiempo de formación en filiales del Barça, estrenos precoces en aquel equipo deslumbrante de Messi y títulos. Llegaron a jugar juntos y a ser considerados joyas del Nou Camp. Pero entre la competencia feroz y la falta de oportunidades, ambos tomaron la decisión de hacer carrera fuera y más de un tumbo han dado, con largos peregrinajes y algunas etapas poco fértiles. Poco queda del Barça en el que se abrieron paso, pero presumen de esa militancia y serán bien recibidos por el que un día fue su público. Munir ya hizo diana en la primera vuelta. Y Sandro anda buscando el segundo gol de una temporada en la que se le está negando todo de cara a la portería contraria.