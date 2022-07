La UD rompe negociaciones con el Barcelona por Alberto Moleiro

La UD rompió ayer las negociaciones con el Barcelona para el traspaso de Alberto Moleiro después de un largo careo, en las oficinas del club azulgrana, protagonizado por los presidentes Miguel Ángel Ramírez y Joan Laporta. También asistieron a la reunión Mateu Alemany, director de fútbol de la entidad catalana, y otros dos asesores del Barça. Pese a la predisposición de las partes, de hecho Ramírez era moderadamente optimista en lo que respectaba a cerrar la venta, de ahí su viaje a la Ciudad Condal, no fue posible alcanzar un acuerdo y concordar los intereses. Tampoco ayuda la delicada situación financiera en el Nou Camp, de sobra conocida y en su momento denunciada públicamente por LaLiga en boca de Javier Tebas, y que impide materializar la pretensión de llevarse al jugador con una oferta que cubra lo que pide la UD.

Ramírez hizo uso de su posición de fuerza con Moleiro renovado, recientemente, hasta 2026 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Por si fuera poco, hay otros equipos que ponen más dinero y hasta con la opción de un pago al contado, sin atenerse a plazos o variables. Con este respaldo expuso el mandatario de la UD a Laporta el panorama respecto al atacante tinerfeño, cotizadísimo tras su primer año en el fútbol profesional y convertido en una de las atracciones del escaparate veraniego.

Compromiso presidencial

Dentro de «un tono cordial», las divergencias saltaron pronto a la vista y más cuando Ramírez, comprometido públicamente con la afición a la continuidad hasta junio del canterano («puedo garantizar que seguirá un año más con nosotros», dijo el pasado 9 de junio), no negoció con la condición insalvable de que permaneciera otra campaña a las órdenes de García Pimienta como cedido si se llegaba a un consenso. No parecía eso casar con las pretensiones de un Barça que lo quería, por expreso deseo de Xavi Hernández, integrado desde ya en la primera plantilla y con opciones de hacerse con un dorsal.

Por ese planteamiento enfrentado comenzaron a constatarse unas distancias que derivaron en insalvables a medida que avanzaban las conversaciones. Efectivamente, Laporta evidenció que desde Can Barça se ha monitorizado la progresión de Moleiro y que, muy reciente el caso paralelo de Pedri, deseaba repetirse la fórmula con la UD exceptuando esa concesión de dejarlo un curso más de maduración en el Gran Canaria. Se habló de una cantidad que podía oscilar entre los 8 millones más una serie de porcentajes en función de su rendimiento. Pero siempre en parámetros muy alejados del cupo de mínimos que se había impuesto Ramírez para inclinarse a dar luz verde a un trato.

La UD, «sin prisa alguna» por vender a Moleiro mientras que no se cubran sus expectativas, cerró «sin planes de volver a retomarlas» las negociaciones con el Barcelona y Ramírez regresó a la isla a última hora de la tarde. Todo se quedó como estaba. No se descarta que el Barça vuelva a la carga, aunque ayer perdió una posición de privilegio por Moleiro difícilmente recuperable. Hay más pretendientes y, en tanto, el propio futbolista ha terminado por asumir que su futuro a corto plazo se escribe en amarillo, independientemente de si es traspasado o no. Que está por ver.