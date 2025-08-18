'Desde el banquillo' analiza el debut liguero de la UD Las Palmas Rubén Medina y Rafa León analizan el partido ante el Andorra

La Unión Deportiva Las Palmas arrancó en la competición liguera de Segunda con un empate en casa ante el Andorra, un resultado que deja sensaciones encontradas.

El balance fue muy desigual, con algunos minutos en la primera parte que invitaban a la ilusión y una segunda parte totalmente decepcionante, lo que explica que un rival a priori muy inferior como el Andorra acabase sacando el 1-1 con el que se llegó al pitido final.

Los periodistas Rubén Medina, de CANARIAS7, y Rafa León, de Radio Las Palmas -entre otros medios-, analizan el debut liguero en 'Desde el banquillo', el espacio semanal de reflexión futbolera en formato audiovisual de la edición digital de CANARIAS7.