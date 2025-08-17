Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga Hypermotion Jornada 1 D17/08 ·

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

20:30h.

Andorra

Escudo FC Andorra
LPM

AND

Recoba, la gran esperanza de esta nueva temporada en la UD. Cober
Directo

UD Las Palmas - FC Andorra, en directo: última hora sobre el primer partido de la temporada del conjunto grancanario

El conjunto amarillo comienza su periplo en Segunda División frente al club del principado en el Estadio de Gran Canaria

Minuto a minuto

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:01

19:00

MUY BUENAS TARDES. BIENVENIDOS AL PRIMER MINUTO A MINUTO DE LA TEMPORADA 25/26

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Dinko Horkas

portero

Valentín Pezzolesi

defensa

Álex Suárez

defensa

Mika Mármol

defensa

Cristian Gutiérrez

defensa

Iván Gil

centrocampista

Enzo Loiodice

centrocampista

Manu Fuster

centrocampista

Marvin Park

defensa

Marc Cardona

delantero

Ale García

centrocampista

4-3-3

Alineación

Áron Yaakobishvili

portero

Thomas Carrique

defensa

Gael Alonso

defensa

Marc Bombardó

defensa

Imanol García de Albéniz

defensa

Daniel Villahermosa

centrocampista

Sergio Molina

centrocampista

Marc Doménech

centrocampista

Manu Nieto

delantero

Lautaro de León

delantero

Min-Su Kim

delantero

Estadísticas

%

AND

LPM

%

AND

AND

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Espacios grises

