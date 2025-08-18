El mal de altura también alcanza a Luis García

El tropiezo en la jornada inaugural es una constante en la UD, que no arranca un campeonato con victoria desde 2018

Ganar en la jornada inaugural del campeonato se ha convertido en una entelequia para la UD, que desde 2018 no logra un arranque victorioso en el calendario, ya sea en Segunda o en Primera División, las categorías en las que ha militado en este intervalo. Lo sucedido este domingo ante el Andorra viene a reincidir en la normal habitual de las últimas campañas, con el agravante de que los últimos cinco precedentes, contando con el del actual curso, se han producido en el Gran Canaria, condición de local que nunca ha aprovechado el equipo. Así pues, Luis García ya ha vivido en carne propia lo que antes Pepe Mel, Xavi García Pimienta o Luis Carrión, sus antecesores en el cargo que, de igual manera, estrenaron campañas sin sumar los tres puntos en disputa.

Hay que remontarse al 19 de agosto de 2018, con Manolo Jiménez en el banquillo, y como ahora, viniendo de un descenso desde Primera, para encontrar la última vez que la UD fue capaz de descorchar un campeonato ganando. Un doblete de Rubén Castro despachó al Reus (2-0) en Siete Palmas en el prólogo de un proyecto que no acabaría de la mejor manera, con hasta tres entrenadores sin que reflotaran al equipo.

Pepe Mel tomó el testigo posteriormente en los estrenos de la UD, con un balance de dos derrotas (0-1 ante el Huesca en 2019 y 1-0 en el campo del Leganés en 2020) y un empate (1-1 en casa frente al Valladolid en 2021), y luego, bajo las órdenes de García Pimienta, 0-0 en la visita del Real Zaragoza y 1-1 recibiendo, también, al Mallorca ya en Primera División.

Hace un año, Luis Carrión inició su efímera etapa, también en la máxima categoría, con un reparto de puntos en Siete Palmas y teniendo como adversario al Sevilla (2-2). Ahora, con Luis García, se repite la película a cuenta del 1-1 que deparó el pulso protagonizado con el Andorra y que ha enfriado las ilusiones que despertaba esta nueva andadura. Ni cobrar ventaja con el gol de Ale García le valió a la UD para amarrar el resultado esperado porque otro gol, esta vez en propia puerta de Barcia, devolvió la paridad en el electrónico y fastidió la celebración a los casi 20.000 espectadores que acudieron al estadio.