El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, lamentó no estrenarse con victoria en el Estadio de Gran Canaria porque «hemos sido superiores»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 00:04 Comenta Compartir

El primer golpe a la moral y, cómo no, para evidenciar que la Segunda División no perdona ni entiende de escudos. El máximo responsable técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, afirmó este domingo tras el empate ante el Andorra que «en la segunda parte nos ha faltado no tener miedo a perder algo que no habíamos ganado todavía. Es algo que tenemos que seguir mejorando porque es un grupo joven, pero me quedo con el grandísimo esfuerzo de los jugadores. Creo que todas las acciones de gol son nuestras. Hemos hecho mucho para ganar el partido».

«Nos ha faltado un poco de calma con el balón en la primera línea. Es algo que seguiremos trabajando y mejorando», agregó el preparador asturiano ante los medios de comunicación en el Estadio de Gran Canaria.

Sobre la lesión del centrocampista catalán Iván Gil, que se retiró del campo con evidentes síntomas de dolor, Luis García comentó que «no tenemos información de Iván aún, tienen que hacerle pruebas», al tiempo que dio la cara por el canterano Valentín Pezzolesi, expulsado por doble amarilla en los minutos 76 y 91 tras haber entrado en el 70 por Marvin. «Le sacan dos tarjetas amarillas que sabemos que le servirán para mejorar y aprender cosas. Es un futbolista extraordinario», aseveró.

Cuestionado por el goleador Ale García, destacó que «no me sorprende porque lo veo entrenar cada día. Me alegro mucho por él, ha hecho un gran partido y ojalá sea el inicio de una gran temporada».

Por último, reconoció que el Andorra de Ibai Gómez «no me ha sorprendido porque es un equipo que tiene buenos futbolistas y una buena propuesta, va a dar mucha guerra en la categoría, pero creo que hoy hemos sido superiores».