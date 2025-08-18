Iván Gil confirma que su lesión es seria: «Nos vemos en unas semanas»

El parte médico que ofreció el club detalla que sufre «un esguince en su tobillo derecho» y su baja dependerá de la evolución

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 10:55 | Actualizado 11:20h.

Iván Gil no volverá a jugar hasta dentro de varias jornadas después de la lesión de tobillo que obligó a cambiarle en la segunda mitad del encuentro ante el Andorra. El parte médico que ofreció la UD habla de «esguince en su tobillo derecho», si bien el jugador ya había anticipado en sus redes sociales que su percance es serio y le privará de estar a las órdenes de Luis García en un tiempo prudencial.

«Lesión de tobillo. Tras las pruebas realizadas y según evolución, nos vemos en unas semanas. Muchas gracias por el apoyo«, escribió el jugador en sus redes sociales.

Gil se une, de esta manera, a Sandro y Jonathan Viera, los otros jugadores de la UD en la enfemería al margen de Kirian, que sigue con su plan individualizado de puesta a punto.