Recoba, durante el encuentro frente al Andorra. Foto: Cober

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la UD?

Fútbol ·

En la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, visitará al Córdoba

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:47

La UD tendrá que esperar hasta el lunes 25 de agosto para tratar de certificar su primer triunfo de la temporada. Para ese día está fijado su encuentro frente al Córdoba en el Estadio Bahrain Victorius Nuevo Arcángel, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion y a partir de las 20.30 (hora canaria).

El encuentro será retransmitido en directo por las cámaras de la Televisión Canaria. Además, como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá la mejor previa del choque y el minuto a minuto con todos los detalles del mismo.

