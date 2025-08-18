¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la UD?

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 10:47 | Actualizado 11:22h. Comenta Compartir

La UD tendrá que esperar hasta el lunes 25 de agosto para tratar de certificar su primer triunfo de la temporada. Para ese día está fijado su encuentro frente al Córdoba en el Estadio Bahrain Victorius Nuevo Arcángel, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion y a partir de las 20.30 (hora canaria).

El encuentro será retransmitido en directo por las cámaras de la Televisión Canaria. Además, como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá la mejor previa del choque y el minuto a minuto con todos los detalles del mismo.