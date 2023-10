Acuerdo económico Gran Canaria-Andorra para la venta de Jean Montero

La etapa de Jean Montero en el Gran Canaria llega a su fin. El jugador dominicano, de tan solo 20 años, lo decidió hace tiempo -sin presentarse en la isla a pesar de tener contrato hasta 2024-, pero ahora el Club Baloncesto Gran Canaria también -después de abrirle expediente disciplinario y reiterar que debía venir de manera urgente para ponerse a las órdenes de Jaka Lakovic-.

Según pudo saber este periódico, la entidad claretiana y el MoraBanc Andorra -equipo que ya se interesó por el caribeño a principios de verano y ofreció cerca de 100.000 euros, una cantidad que fue rechazada por el Granca en ese momento- alcanzaron este martes un acuerdo económico para la venta de Jean Montero, si bien la oficialidad de la operación está pendiente de otros flecos. Y es que los jugadores terminan jugando donde quieren, no siendo este caso una excepción.

La entidad claretiana que preside Sitapha Savané, incapaz de revertir la situación con un jugador talentoso y diferencial, accede a evitar los tribunales y que prosiga su carrera profesional en otro lugar.

La decisión unilateral de Jean Montero de no volver al Club Baloncesto Gran Canaria no sorprendió por su salida en el verano de 2021, pero sí por los acontecimientos producidos durante este verano y el convencimiento en la cúpula insular de que formaría parte del segundo proyecto comandado por Jaka Lakovic.

Jean Montero aterrizó en la isla en 2019 para enrolarse en las categorías de formación, debutando con Porfi Fisac en el primer equipo en el ejercicio 2020-2021. Después de varias situaciones rocambolescas -y algunas surrealistas-, el jugador dominicano tomó la decisión de marcharse en 2021 para intentar cumplir su sueño de jugar en la NBA, asegurándose el club amarillo sus derechos hasta 2024.

Ampliar Jean Montero debutó con Fisac. acb Photo / M. Henríquez

La experiencia no fue satisfactoria en la Liga Overtime y tampoco fue drafteado en el verano de 2022, pero sus actuaciones en las ventanas FIBA con una República Dominicana a la que guió al Mundial propició que el Real Betis de Berdi Pérez y Luis Casimiro pidieran su cesión en enero de este año, en la búsqueda a la desesperada de una permanencia que no se produjo al final. Tuvo tiempo suficiente para destacar con 13,9 puntos y 3,4 asistencias y obtener el premio de mejor joven de la competición.

«Este chico tiene muchísimo talento para jugar al baloncesto. Lo tuve en Sevilla y convivíamos juntos. Lo conocí muchísimo. Creo que su etapa aquí fue difícil, pero estaba un poquito solo también. No consiguió tener una figura cuando se frustraba, una persona que lo ayudara para no enfadarse. Conmigo fue fácil porque vio que lo que me interesaba fue que mejorara», analizó Eulis Báez, leyenda del Granca y compañero de Jean Montero en el Real Betis Baloncesto el pasado curso.

Jean Montero, quien promedió 9,8 puntos, 3,4 rebotes y 4,8 asistencias en los cinco encuentros que jugó con Dominicana en el pasado Mundial, despertó el interés de muchos clubes, pero las propuestas estaban muy lejos de la cláusula de salida de 500.000 euros para Europa y, al mismo tiempo, de los 250.000-300.000 euros que pedía la entidad claretiana para negociar un traspaso.

El Club Baloncesto Gran Canaria contaba con el jugador, diciendo Sitapha Savané que «no nombro a Jean Montero porque estaba en el club y sigue estando en el club. Jean no es ningún fichaje, ya era jugador nuestro y lo hemos cedido al Betis. Ha hecho una grandísima temporada y lo hemos seguido en cada paso. Hemos tenido contacto con él durante todo el verano, hasta yo me escribo con él. Leemos con cierta sonrisa los rumores que aparecen mucho, pero es lo que pasa cuando un jugador joven está destacando y puede tener muchas novias«, comentó.

Asimismo, el director deportivo Willy Villar señaló que «hemos estado todo el verano con muchas situaciones en las que ha tenido interés de otros clubs por incorporarlo, pero nunca han sido lo suficientemente atractivas para nosotros como para llegar a un acuerdo con otros clubs. Ante esa perspectiva siempre hemos priorizado que es un jugador muy interesante para el proyecto y para el equipo. En la balanza entre lo que nos podía aportar su calidad al equipo y lo que podíamos ganar económicamente en su venta por lo que nos ofrecían, hemos pensado y priorizado que es mucho mejor tenerlo en el equipo y aprovecharnos de su talento«.

Además, Lakovic aclaró que soy un entrenador joven, pero ni como jugador ni como entrenador nunca me he encontrado en una situación así, pero el club ya ha emitido un comunicado y, desde este punto, la situación no ha cambiado. Hablé con él en verano y todo fue muy positivo y sin ninguna duda. Supongo que la situación ha sorprendido a todos y ahora esperamos que se pueda arreglar y solucionar. Se va a solucionar para cualquier lado. Mi trabajo es centrarme en el equipo y trabajar