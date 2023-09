Lakovic: «Hablé con Montero este verano y la conversación fue muy positiva»

El Dreamland Gran Canaria disputará su sexto y último compromiso de pretemporada ante el Lenovo Tenerife este domingo (12:00 horas) en el Gran Canaria Arena.

Tras empatar a 83 puntos en el duelo de ida de la Copa Isola este jueves en La Laguna, el campeón de esta edición de 2023 se conocerá ante la marea amarilla en el fortín de Siete Palmas.

El máximo responsable técnico claretiano, Jaka Lakovic, atendió a los medios de comunicación este viernes para analizar este encuentro y otras cuestiones relacionadas con la actualidad del club.

«Hemos visto dos partes totalmente diferentes. La primera debería servirnos muy bien para entender que nos falta mucho aún para lo que queremos ser, mientras que no quito méritos a los chicos en la segunda, con 20 minutos de pelea, de seguir jugando y creyendo que se podía remontar. Pero como entrenador y en pretemporada, nos va a servir mucho más la realidad de la primera parte, donde fuimos bastante inferiores en varios conceptos y tenemos que mejorar«, valoró sobre la primera cita frente al cuadro de Txus Vidorreta en el pabellón Santiago Martín.

Un partido en el que el preparador esloveno no pudo contar con los lesionados Andrew Albicy, John Shurna y Sylven Landesberg.

«La evolución de los tres va bien. Seguramente Andrew y John no jugarán, mientras que Sylven tiene más números para reaparecer después de sentir molestias en su rodilla. Esperamos que esta reaparición no cause ninguna reacción más y que pueda estar bien para preparar el primer partido de la temporada«, explicó.

Cuestionado por el buen papel del base argentino del filial de LEB Plata Dylan Bordón en la pretemporada, Lakovic aseguró que «Dylan está haciendo un buen trabajo durante toda la pretemporada. Fue creciendo y madurando desde el año pasado, puede aprovechar sus minutos porque Andrew no está y enseñar su talento y sus capacidades en el alto nivel».

«Tiene que mejorar aún en el concepto de controlar el juego y de dirección, pero tiene las capacidades físicas y atléticas en ataque y en defensa. Tenemos que seguir creyendo en él y debe seguir trabajando«, agregó.

Sobre la rebeldía del exterior caribeño Jean Montero, quien se niega a volver al Granca a pesar de tener contrato hasta 2024, y su conversación para explicarle que contaba con él en su segundo proyecto en la isla, deslizó que «responderé, pero siempre me gusta hablar de los jugadores que están aquí y que están trabajando. Soy un entrenador joven, pero ni como jugador ni como entrenador nunca me he encontrado en una situación así, pero el club ya ha emitido un comunicado y, desde este punto, la situación no ha cambiado. Hablé con él en verano y todo fue muy positivo y sin ninguna duda. Supongo que la situación ha sorprendido a todos y ahora esperamos que se pueda arreglar y solucionar. Se va a solucionar para cualquier lado. Mi trabajo es centrarme en el equipo y trabajar«.

«La situación ha cambiado con respecto a la última vez que estuvo aquí. Yo sé lo que hablé con él y terminamos con ganas. La situación cambió y veremos qué pasa«, añadió.

Asimismo, Lakovic ahondó en que «el jugador tiene contrato y debería haberse reunido con el equipo después del Mundial, como todos los han hecho. La situación está en manos del club, que supongo que está en comunicación con su agente, y se resolverá ahí. Si viene supondrá que se resolvió de forma positiva y entrenará«.

«Hemos contado con él. Es un hecho que Jean es un buen jugador y nos ayudaría seguramente, pero nosotros trabajaremos como que no está en este momento. Tenemos que pensar así, solo pensamos en hoy. No puedo decir qué pasará en diez días o diez meses«, sentenció sobre este asunto.

Lakovic destacó el ambiente en el primer derbi de la temporada y espera que el Arena presente una gran entrada también.

«El ambiente fue muy bonito, como siempre lo hacen en Tenerife, e invito a nuestra gente también a que venga a disfrutar de este partido. A pesar de que es amistoso, lo queremos competir bien los dos equipos, ya que es el último antes de empezar la temporada«, resaltó.

Sobre que el club claretiano superara la cifra de 5.700 abonados de la pasada temporada -conseguida tras la renovación y los nuevos abonados- y se acerque a su objetivo de los 6.000 para proseguir convirtiendo el recinto de Siete Palmas en un fortín como el pasado curso, Lakovic dijo que «es una noticia buenísima para nuestro equipo porque sabemos la importancia de nuestra afición, que nos ha ayudado a crear este fortín en el Gran Canaria Arena. Nosotros tenemos que dar el primer paso en la pista y nuestra afición se indentificará con el equipo después para apoyarlo al máximo. Nuestra obligación es dar el primer paso y luchar al cien por cien, no dar un balón por perdido, y la afición nos ayudará luego«.

Cuestionado por la adaptación de los nuevos y, sobre todo, de los pívots Ethan Happ y Ben Lammers, Lakovic comentó que «su adaptación va bien, pero lenta. Hay una parte de la plantilla que va más rápida que la que diría que son nuevos, y esta diferencia se nota en los entrenamientos y en la dinámica de partido. Tenemos que espabilar y adaptarnos rápido porque esto no para. Una vez empiece jugaremos sin parar«.

«Tenemos que tener en cuenta que este invierno ho hay la primera ventana FIBA, en los primeros cien días de la temporada se juegan 33 partidos. Una vez empecemos no habrá tiempo para entrenar más, solo para preparar el partido y jugar, por lo que esta adaptación tiene que acelerar en la última semana«, indicó.

En ese sentido, Lakovic cree que «estamos lejos de conceptos como equipo. Soy más pesimista que optimista, debería estar en la mitad«.

El BAXI Manresa de Pedro Martínez será el primer rival del Granca en el primer choque de la fase regular de la Liga Endesa el domingo 24, a partir de las 12:00 horas, en el Gran Canaria Arena. Lakovic se centra en la mejora de sus jugadores, pero sin dejar de observar al plantel catalán ya.

«He visto varios partidos del Manresa. Es uno de los equipos que casi repite su plantilla y juega como acabó más o menos, corriendo muchísimo, reboteando muy bien, yendo muy bien al rebote ofensivo, y jugando al estilo de Pedro: muy agresivo en defensa, rápido en ataque y rebote. Seguramente serán tres conceptos prioritarios para defender el domingo que viene«, adelantó el entrenador balcánico.