Sitapha Savané se muestra «decepcionado» con la actitud de Jean Montero

El Dreamland Gran Canaria comenzará la fase regular de la Liga Endesa ante el BAXI Manresa este domingo, a partir de las 12:00 horas, en el Gran Canaria Arena. Y lo hará tras un balance de cuatro victorias, una derrota y un empate en una pretemporada en la que apenas Jaka Lakovic pudo contar con los lesionados Adrew Albicy, John Shurna y Sylven Landesberg.

El presidente de la entidad claretiana, Sitapha Savané, aseguró este martes ante los medios de comunicación en Teror, con motivo de la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Pino, que «ya tenemos todos los sentidos puestos en este partido contra el BAXI Manresa. Hubo poco tiempo para disfrutar y saborear la victoria contra el Canarias en la Copa Isola porque nos viene uno de los tres mejores equipos de la pretemporada de la Liga Endesa. Han ganado seis de los siete partidos y su única derrota fue ante el Barça por dos puntos en la final de la Liga Catalana«.

«Todos conocemos a Pedro Martínez, ahora tiene a Salva Maldonado de ayudante. Siempre dije que para mí el entrenador perfecto es la mezcla de los dos. Han mantenido el estilo, corren sin parar, la gran parte del grupo es el mismo bloque de la temporada pasada y ahora mismo les veo mejor que a nosotros«, agregó.

Cuestionado por la importancia de comenzar con solidez en el fortín de Siete Palmas, el dirigente senegalés resaltó el papel de la marea amarilla y considera que «en estos partidos más que nunca y ante un equipo muy peligroso. Es el típico partido que como no esté ese apoyo en la grada, ya hemos visto que los inicios de partido no se nos está dando muy bien. Estamos muy cerca de la cifra de los 6.000 abonados y ahora lo importante es que la gente venga y apoye al equipo«.

Sobre una pretemporada con piezas importantes fuera por lesión, Savané indicó que «Jaka trabaja en el día y no entiende de otra cosa, pero la realidad es que hemos tenido a tres posibles titulares fuera de la dinámica del equipo casi toda la pretemporada. Ahora se tienen que adaptar rápidamente, aunque dos son veteranos y solo tienen que coger las sensaciones físicas«.

«En el caso de Sylven, la verdad es que ha sido un desastre para nosotros porque es el que más necesitaba volver a acostumbrarse al juego aquí y al equipo, pero no ha podido. Va a tener que hacer este mes su propia pretemporada«, argumentó.

John Shurna se apuntó para el descorche de la competición doméstica este domingo y Savané reforzó esta teoría. «Todos los cálculos se han hecho para asegurar el debut liguero. Se podría haber forzado en algún partido de pretemporada, pero el peligro es que son lesiones musculares. Hay que ir de una manera gradual«.

Uno de los nombres de la pretemporada es Dylan Bordón, el base argentino del filial de LEB Plata que aprovechó la ausencia de Andrew Albicy y la rebeldía de Jean Montero para ganarse la confianza de Lakovic.

«Es lo que debe pasar en el deporte. Siempre digo a los jóvenes que tienen que estar preparados porque no saben cuándo se abre una ventana y tienen una oportunidad. Ahí tienes que cogerla y es lo que hizo Dylan. Me alegro muchísimo por él. Sabemos que era la pretemporada, es un paso que ha dado y ahora viene lo más gordo porque no sorprenderá a nadie. La gente ya tiene su nombre en el 'scouting' y esto hace todo más difícil«.

Sobre el jugador dominicano, que sigue sin venir a la isla a pesar de tener contrato hasta 2024, Savané dijo que «es una decepción a nivel personal e institucional. A partir de ahora, lo que nos interesa son los jugadores que están aquí y comprometidos con el proyecto, que se están dejando todo cada día entrenando. Estamos centrados en lo importante, que es ganar al Manresa este domingo«.