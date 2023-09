Y, de repente, el base argentino Dylan Bordón pide paso en el Gran Canaria

El torneo de pretemporada Estrella Damm Ciutat de Maó, en Menorca, supuso la puesta de largo de las nuevas incorporaciones del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2023-2024 en la Liga Endesa y en la EuroCup: Sylven Landesberg, Pierre Pelos, Ethan Happ, Ben Lammers y Roko Prkacin.

Muchas caras nuevas a las órdenes de Jaka Lakovic para adaptarse a las líneas maestras de su segundo proyecto en la isla, pero un nombre sobresalió para aprovechar la ausencia de Andrew Albicy por molestias musculares: Dylan Bordón.

El director de juego italo-argentino del filial claretiano de LEB Plata, de 18 años y 1,91 metros de altura, exhibió su capacidad de dirección y anotación, firmando siete puntos ante el Hestia Menorca y 13 contra el Valencia Basket.

Tras competir en el Campeonato del Mundo U19 y, posteriormente, estar con la selección albiceleste U22 este verano, Bordón se incorporó a la pretemporada del Granca. La promesa de Ciudad de Corrientes aterrizó en la isla en el verano de 2022 procedente del San Martín Corrientes, donde llegó a debutar en la Liga Nacional.

Futuro de la albiceleste

Tras el encuentro contra el Valencia Basket el pasado sábado, Bordón aseguró que «me siento muy cómodo, ya es mi segundo año. Ya estuve en la pretemporada de la pasada temporada, pero esta me siento más cómodo con el entrenador y con mis compañeros, lo que me ayudó a jugar mejor en el partido».

«Conozco a la mayoría de los jugadores de la pasada campaña, hay buena conexión en la cancha y fuera nos llevamos muy bien», argumentó.

Por su parte, Jaka Lakovic se mostró «contento por la pelea y el juego físico que hemos propuesto en la segunda parte y en el último cuarto».

«Especialmente, Dylan lo ha hecho bien, con valentía, y pudo enseñar su talento y su calidad. Espero que sea un punto de reflexión y aprendizaje para él para que vea cómo puede jugar y qué tiene que hacer para ganarse el puesto dentro de la rotación y en nuestro equipo», resaltó el preparador esloveno sobre una pieza de presente y de futuro del Granca y de la selección albiceleste.

Al mismo tiempo, el máximo responsable técnico del Gran Canaria manifestó que «el Valencia jugó mejor y más físico, nosotros con la falta de Andrew Albicy no estuvimos al mismo nivel, por eso hemos perdido. A pesar de la derrota, estoy contento con la reacción que hemos hecho después del primer partido. Espero que nos sirva para mejorar aún y preparar la temporada».