El padre de Jean Montero se pronuncia: «Eso lo está manejando la agencia»

Un nuevo capítulo del expediente Jean Montero. El director de juego dominicano, de 20 años y con contrato con el Dreamland Gran Canaria hasta 2024, continúa sin venir a la isla a pesar de estar citado desde el pasado 11 de septiembre para ponerse a las órdenes de Jaka Lakovic.

La entidad claretiana abrió un expediente disciplinario a Montero y, si no hay un giro de los acontecimientos, llevará el caso a los tribunales para defender sus intereses.

«Eso es un tema que lo está manejando la agencia en España, el señor Igor Crespo. Cuando conversamos con ellos, me dijo que pusiera todo en la mesa para que ellos lo manejaran. Yo no estaba de acuerdo en algunas cosas, pero los que saben del negocio allá son ellos. No es como se dice que no hubo conversación con ellos -Club Baloncesto Gran Canaria-. Todo eso es falso», valoró este miércoles su padre Agustín Montero en el programa de su país Mañana Deportiva.

Asimismo, añadió que «hay un señor en Gran Canaria. Si ustedes hacen una cronología de lo que él está publicando desde el Mundial se van a dar cuenta de que asume muchas cosas que no son ciertas, que hasta el club se lo ha desmentido, con equipos que han ofrecido muchísimo dinero. Todo eso es falso. Eso lo está manejando la agencia y esperamos que se resuelva, ellos están en negociaciones».

En ese mismo programa se aseguró que Jean Montero tomó la decisión de no hablar hasta que se resuelva la situación, considerando que se hará en diez días aproximadamente.