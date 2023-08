«El contador está a cero y tenemos que volver a fabricar sueños e ilusión»

–Andrew Albicy, Ferran Bassas, Jean Montero, AJ Slaughter, Sylven Landesberg, Jovan Kljajic, Miquel Salvó, Nicolás Brussino, John Shurna, Pierre Pelos, Rubén López de la Torre, Ethan Happ, Ben Lammers y Roko Prkacin conforman la plantilla del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2023-2024. ¿Está satisfecho con el plantel confeccionado para competir en la Liga Endesa y en la EuroCup?

–Asumiendo los cambios que hemos tenido, creo que hemos podido complementar una plantilla al gusto de lo que Jaka -Lakovic- quería. Principalmente, que complementase la base de jugadores que continúan. En ese sentido, estamos bastante contentos porque mantenemos la estructura de 14 jugadores, que era la misma que teníamos el año pasado. Ahora, la misión principal es acoplar a los nuevos a la base de jugadores y al estilo que tenemos ya.

–La entidad claretiana ha perdido jugadores importantes como Olek Balcerowski y Khalifa Diop...

–Sí, en el juego interior no solo por las condiciones que tenían los jugadores sino también por quienes eran. Khalifa y Olek han sido jugadores criados y con un compromiso extra de identificación increíble. Evidentemente, ya no están y hay que mirar para adelante. Es cierto que el proceso que ellos siguieron desde que llegaron al club hasta que se fueron ha sido de éxito porque no solo han dejado un buen bagaje deportivo, incluso con un título, sino que económicamente el club ha salido beneficiado. Este es el sueño cuando intentas hacer algún proyecto de este tipo, que culmine de esta manera. Es cierto que son jugadores que se van a echar de menos por lo que significaban más allá del baloncesto, pero, al mismo tiempo, seguirán siendo parte de este club en los éxitos individuales que vayan consiguiendo porque ellos mismos se reconocen como jugadores del Gran Canaria.

–La salida de Khalifa Diop se resolvió de forma rápida, pero la de Balcerowski se alargó por su cláusula de salida hasta finales de julio. Teniendo en cuenta que condicionaba la configuración del plantel por su importancia y su condición de cupo, ¿por qué se puso esa posibilidad de salir de la entidad hasta tan tarde?

–Sin duda, condicionó. Fue uno los grandes problemas que tuvimos este verano para confeccionar la plantilla, lo tarde que estaba esa cláusula para decidir su continuidad o no. Cuando negocias la continuidad de este tipo de jugadores, como en su día arreglamos la de Khalifa y la de Olek, en algunas cosas tienes que ceder porque son jugadores que ya eran interesantes, han tenido una proyección tremenda desde siempre. Evidentemente, renovarlos fue un éxito muy grande en su día y luego se demostró, pero en esas negociaciones algo cedes. Quizás una de las cosas que tuvimos que ceder en su momento fue que tuviera una salida con más tiempo, que como no puede ser de otra manera sí que nos condicionó a la hora de hacer el equipo.

–¿Qué destaca de las nuevas incorporaciones? ¿En qué aspectos se gana y se pierde con respecto al anterior curso?

–Sobre todo, creo que mantenemos el espíritu de lucha y la humildad. Principalmente, los jugadores que traemos en el juego interior, como Pelos, Lammers, Roko Prkacin o Happ, creo que ninguno de ellos es una estrella, pero a todos los identifica lo mismo, que son jugadores de trabajo, de pelea y que han basado sus éxitos en sus carreras por su nivel de concentración y trabajo. Es una característica común a los cuatro. Esperemos que sea una parte importante del equipo porque necesitamos eso. Luego, sí que quizás en el exterior podemos aumentar el nivel de calidad del equipo con Sylven y Montero, pero, al mismo tiempo, necesitamos acoplarlos dentro del rol y del juego de equipo que nos gusta hacer. En el aspecto individual, podemos echar en falta algo de físico, pero en el conjunto de lo que es el puzle del equipo hemos incorporado grandes dosis de trabajo, de humildad y de esfuerzo. Vamos a ver si somos capaces de traducir eso en un equipo de éxito.

–Una de las sorpresas es la llegada de una promesa NBA como Roko Prkacin. ¿Fue una oportunidad de mercado o llevaba tiempo siguiendo al jugador croata?

–Lo de Roko venía de lejos, prácticamente de toda la temporada. Sí es verdad que, en el primer contacto que tuvimos con su agente, la situación era bastante más complicada porque tenía contrato con el Girona, aunque con cortes. Parecía que era muy complicado, pero a media que fue avanzando el verano y según se fue despejando su situación en Girona, pues el interés de ambas partes por poder coincidir fue creciendo. Al final, estamos muy contentos porque es un jugador que se adapta muy bien a lo que queremos, puede hacer dos posiciones, nos aporta esa energía y esa capacidad que ya le hemos visto el año pasado, es de estos jóvenes que según pasa la temporada van mejorando y eso nos hace mejorar a todos. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y que pueda seguir progresando.

–Cuenta con Montero. Interesó y sigue interesando a varios equipos españoles y de la Euroliga. Teniendo en cuenta que tiene cláusula de salida -500.000 euros-, ¿cómo está su situación?

–Hemos estado todo el verano con muchas situaciones en las que ha tenido interés de otros clubs por incorporarlo, pero nunca han sido lo suficientemente atractivas para nosotros como para llegar a un acuerdo con otros clubs. Ante esa perspectiva siempre hemos priorizado que es un jugador muy interesante para el proyecto y para el equipo. En la balanza entre lo que nos podía aportar su calidad al equipo y lo que podíamos ganar económicamente en su venta por lo que nos ofrecían, hemos pensado y priorizado que es mucho mejor tenerlo en el equipo y aprovecharnos de su talento.

–Tras ganar la EuroCup, ¿se sintió más presionado a la hora de confeccionar esta plantilla?

–Todos los veranos son complicados. Al final, se habla mucho del porcentaje de éxito que tiene la temporada en función del trabajo que se haga en verano. No tengo muy claro cuál es ese porcentaje pero, evidentemente, los equipos tienen éxito en función de los jugadores y de las herramientas que tengas. Este verano fue especialmente complicado por las salidas que hemos tenido, que han sido sensibles, pero creo que el resultado final nos da pie a volvernos a ilusionar. No hay que entrar en comparaciones porque vamos a tener defectos y virtudes, no vamos a ser los mejores, pero creo que lo que no podemos perder es nuestra identidad y humildad. Lo del año pasado ya pasó y la EuroCup queda ahí para la historia, pero ya no cuenta. El contador está a cero y tenemos que volver a fabricar sueños e ilusión. Este equipo seguro que tendrá déficits, pero si conseguimos ser un equipo como el año pasado tenemos que esperar lo mejor de todos. Este va a ser el mayor reto del club, del cuerpo técnico y de los jugadores, ser un equipo y ser humildes. Si lo hacemos, tenemos herramientas para volver a ilusionar.

–Concretando los objetivos, ¿cuáles se marca el club amarillo?

–Creo que estamos destinados a molestar en todas las competiciones que estamos y a ser uno de los que cuenten con nosotros. Lo primero que siempre es más complicado porque se define a mitad de temporada es la Copa porque no te puedes equivocar prácticamente al principio, pero hay que volver a ilusionar a todo el mundo con la posibilidad de querer estar. Posteriormente, para el Playoff. Y en la EuroCup, como decía Jaka, somos el centro de la diana, somos los campeones y todo el mundo te quiere quitar de ahí y ganarte. Son muchos retos y, probablemente, más complicados porque la gente te quiere quitar de ese sitio de privilegio que tienes de la Copa, del Playoff y de la EuroCup. Tenemos que saber adaptarnos a esa exigencia, que creo que es mayor que la del año pasado. Internamente intentaremos aflojar esa presión, pero va ser inevitable que desde el exterior se nos quiera meter esa presión extra que tenemos este año para reeditar lo que hicimos el año pasado. Vamos a ver cómo gestionamos esa presión y creo que la mejor manera es trabajando y siendo humildes, yo insisto mucho en esto porque no nos van a regalar nada y asumir con naturalidad que nos va a costar un poco más ganar partidos por esa exigencia que tenemos.

–En esa presión externa que señala, ¿teme que haya afectado a la moral de la afición el hecho de renunciar a tomar parte en la Euroliga este ejercicio?

–No. Veo bastante positividad en cuanto al sentimiento de la gente y de la afición alrededor del equipo. Veo a la gente muy ilusionada, con ganas de volvernos a ver y de ver las caras nuevas. Por ahí no veo ningún problema, más bien todo lo contrario. Todos tenemos ganas de ver al equipo. Evidentemente, lo único que veo y es un dato que está ahí, que fuimos en Europa el equipo top cinco o seis de partidos que ganamos en casa, solo perdimos tres partidos en la Liga regular entre la ACB y la EuroCup, eso es una barbaridad. Eso no se consigue solo por el equipo, se logra por la comunión entre los jugadores y la afición. Los jugadores ganan tantos partidos en casa porque se sienten muy cómodos jugando aquí con su gente. Se sienten apoyados y eso es un dato irrefutable, con un 90% de victorias. Repetir eso será posible con la misma unión y con la misma atmósfera de que el jugador vuelva a sentirse con la misma comodidad y apoyo. Eso es un objetivo, no perder esa seña de identidad porque ganamos un partido tras otro. Me gustaría que nos volviéramos a sentir súper fuertes, que la gente venga sabiendo que tenemos muchas posibilidades de ganar y ojalá repitamos los mismos números. Y si no sentirnos igual de fuertes.

–Habla de estar en la diana este curso. ¿Cómo analiza los movimientos de mercado en los rivales en el torneo continental?

–Hay jugadores que no hemos podido tener porque muchos de estos equipos han hecho ofertas superiores. Son fuertes. El Hapoel ha hecho un equipo con una determinación absoluta de ganar la EuroCup, el Joventut se ha reforzado extraordinariamente bien con jugadores de mucho bagaje y calidad, el Turk Telekom ha sabido recomponer como tenia el equipo el año pasado, los Venecia... Vuelve a ser una competición dura, con equipos con muchos recursos porque todos saben cuál es el premio y quieren estar. Recuerdo cuando empezó la pasada EuroCup que éramos el sexto equipo favorito y mira lo que pasó. De ahí lo de la humildad. No sé quién será el sexto este año y a lo mejor termina ganando. Lo digo porque a lo mejor alguno nos da como favoritos, el año pasado no la ganaron los favoritos, la ganó el sexto.

–¿Le gusta el cambio de formato?

–Sí, me gusta. Creo que le da mucha más emoción y otorga la posibilidad de que todas las aficiones que llegan lejos puedan ver a sus equipos luchando por un premio de esa magnitud. Al poder jugar en casa y fuera te permite que en algún momento ves a tu equipo luchando por algo importante al menos una vez. Lo que es tremendamente igual de peligroso es ese partido de cuartos, que es a uno. Vuelve a ser todo o nada. Ya estamos acostumbrados del año pasado que hicimos cuatro de cuatro. Me parece justo llegar lejos y que tu afición te vea. Es emocionante y me parece bien.

–Por cierto, tras la pretemporada de la pasada campaña con tan pocos jugadores del primer equipo en el arranque, el hecho de poder disponer de 11 jugadores debe ser un alivio ahora...

–De broma le digo a Jaka que prefiero lo del año pasado porque nos fue bien y empezamos como un tiro. Es verdad que éramos pocos y gracias al equipo de LEB Plata pudimos hacer una pretemporada muy buena, igual que ahora que nos ayudan muchísimo y estoy muy orgulloso de ellos, pero es verdad que los que venían lo hacían de competir y eso nos dio muy buenos resultados cuando empezó la Liga, aunque no habíamos estado juntos. También es bueno que estemos juntos porque habiendo tantas incorporaciones, que nos vayamos conociendo es mejor así. Creo que es otra forma de empezar y ojalá tenga el mismo resultado que el año pasado.