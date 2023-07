La hora de Jean Montero: el Dreamland Gran Canaria apuesta por el dominicano

Talento, descaro y personalidad para apostar sin titubeos. Llegó el momento de Jean Montero en el Club Baloncesto Gran Canaria después de un camino de ida y vuelta desde que aterrizara en la isla en 2019 para unirse a las categorías de formación, debutando a las órdenes de Porfi Fisac en el primer equipo en el curso 2020-2021.

Tras varias situaciones rocambolescas, el jugador dominicano tomó la decisión de marcharse en 2021 para intentar cumplir su sueño de jugar en la NBA, pero la entidad claretiana se aseguró sus derechos hasta 2024.

La experiencia no fue satisfactoria y tampoco fue drafteado en el verano de 2022, pero sus actuaciones en las ventanas FIBA con una República Dominicana a la que guió al Mundial propició que el Real Betis de Berdi Pérez y Luis Casimiro pidieran su cesión en enero de este año, en la búsqueda de la permanencia. Tuvo tiempo suficiente para deleitar con 13,9 puntos y 3,4 asistencias y obtener el premio de mejor joven de la competición, demostrando su ambición y que está preparado para la Liga ACB.

El jugador caribeño tiene contrato hasta 2024 y una cláusula de salida para Europa de 500.000 euros y de 600.000 para la NBA

Jean Montero, quien estará en el Mundial con su selección este verano, afrontará una gran oportunidad para ganarse los minutos en un curso muy largo en la Liga Endesa y en la EuroCup, al tiempo que aportará profundidad en la posición de base y de escolta al plantel de Jaka Lakovic. Sinónimo de espectáculo.

Báez: «Tiene muchísimo talento y entiende el juego»

El exjugador del Club Baloncesto Gran Canaria Eulis Báez, quien coincidió con Montero en el Real Betis el pasado curso, aseguró en una entrevista a este periódico el pasado sábado que «este chico tiene muchísimo talento para jugar al baloncesto. Lo tuve en Sevilla y convivíamos juntos. Lo conocí muchísimo. Creo que su etapa aquí fue difícil, pero estaba un poquito solo también. No consiguió tener una figura cuando se frustraba, una persona que lo ayudara para no enfadarse. Conmigo fue fácil porque vio que lo que me interesaba fue que mejorara».

«Vi una cosa totalmente diferente, un jugador con muchísimo talento y hambre, con muchísimo entendimiento del juego y que hay que respetárselo aunque sea joven. Lo supimos manejar», destacó.