«El Granca estaba en racha positiva y yo no veía muy claro mi llegada»

Talento, descaro y desequilibrio. Jean Montero (República Dominicana, 3 de julio de 2003) deleita y asombra en el necesitado Real Betis Baloncesto. Tras ser fichado por el Gran Canaria para las categorías de formación en 2019, debutó a las órdenes de Porfi Fisac en la temporada 2020-2021. Decidió abandonar la isla en el verano de 2021 para intentar cumplir su sueño de jugar en la NBA. No fue drafteado el pasado verano, pero no se detiene en su propósito de demostrar. Retornará este sábado para verse las caras con un equipo con el que tiene contrato hasta 2024.

–Promedia 15,8 puntos, 2,8 rebotes, 3,3 asistencias, 1,3 recuperaciones y 12,5 de valoración en los 24 minutos que disputa de media en los seis partidos jugados desde que llegó al Real Betis Baloncesto. Su impacto en la competición está siendo muy bueno. ¿Está contento con su llegada a la Liga ACB y a Sevilla?

–Sí, me he adaptado rápido. Es algo que no me esperaba al principio al llegar a una competición tan dura como la Liga ACB. Se requiere de mucho esfuerzo mental y estoy bien porque me he adaptado súper rápido.

–Llegó a un equipo necesitado y que, tras 24 jornadas en la fase regular, solo ha ganado cinco partidos para estar en la penúltima posición. Este sábado visitará el Arena para afrontar un partido vital por la permanencia...

–Realmente, el encuentro de este sábado en Gran Canaria y todos los restantes. Quedan diez partidos y van a requerir de mucho esfuerzo por parte de nosotros los jugadores. Tenemos que dar lo más que tenemos en la cancha y salir a competir cada día para conseguir la permanencia.

–¿Qué le pide un entrenador con tanta experiencia en la Liga Endesa como Luis Casimiro?

–Me exige lo que me vienen exigiendo desde hace mucho. El hecho de estar ahí activo en defensa, con buenas ayudas, el uno contra uno, el esfuerzo defensivo a mayor capacidad... Bueno, y ya en ataque siempre me han dicho que tengo buen talento para anotar, para asistir y para todo eso que sale solo. El esfuerzo es lo que entiendo que siempre me han pedido y Luis también.

–La figura de su compañero en el Real Betis y excapitán del Granca Eulis Báez es muy importante. ¿Qué destaca de lo que aporta su compatriota en la cancha y en el vestuario tanto a nivel individual como colectivo?

–Eulis es como mi papá aquí, me he adaptado súper rápido por él porque me ha ayudado bastante dentro y fuera de la cancha. Estoy súper agradecido por eso.

–Pertenece al Gran Canaria hasta 2024, una entidad a la que llegó en 2019 para la cantera. ¿Es un partido especial para usted?

–Sí, tengo ya casi dos años que no estoy por Gran Canaria y regresar ahora con otro equipo va a significar mucho. Vamos a ver qué pasa. Quiero dar lo mejor de mí como cada día, competir y obtener la victoria.

–En la isla se le vio poco porque, tras debutar en el primer equipo con Fisac en el curso 2020-2021, salió para la Overtime Elite de Estados Unidos en 2021 para intentar dar el salto a la NBA. ¿Le hubiera gustado tener más presencia en el Granca o ya tenía claro su siguiente paso?

–Eso es, esa era una de mis metas claramente. Estar ahí en el primer equipo y aportar todos los días. Como dice, no se me dio mucho. Jugaba allí en el LEB Plata y ahora voy con el equipo contrario.

–Antes de sumarse al Real Betis a finales de enero de este año y, tras competir con Dominicana en las ventanas FIBA para el Mundial de este verano, ¿qué estaba haciendo? ¿Tuvo noticias del club amarillo para sumarse?

–Estábamos tratando de llegar a un acuerdo con el Granca, que en ese momento se encontraba en una racha muy positiva. No veía muy claro mi llegada al equipo. Como jugador uno tiene que tener las cosas claras y yo entendía que, como iba al equipo, si regresaba no tenía muy claro. Estaba en Dominicana preparándome y pensando en la ventana. Eso con la selección, estuve entrenando tres meses ahí y luego vino la ventana de noviembre. Seguí entrenando, llegaron noticias y ofertas y a principios de este año tomamos la decisión.

–¿Siente que el Granca le está haciendo seguimiento ahora que está más cerca de cara a formar parte de la próxima plantilla?

–Contacto conmigo personalmente no hay, no sé si con mi agente o si me han dado seguimiento en los partidos y no han dicho nada. No puedo confirmar eso.

–¿Se ve aquí el próximo curso 2023-2024 o todavía es pronto?

–Entiendo que es un poquito pronto. Lo más importante es mi compromiso aquí y conseguir la permanencia. Luego, lo que venga el año que viene lo decidiremos más adelante.

–Jugará el Mundial con Dominicana este verano...

–Será algo bien grande. Estoy que no puedo esperar más para que llegue esa fecha. Quiero llegar allí para disfrutar y competir con mis compañeros. Y ver qué lejos llegamos porque va ser algo muy grande para la República Dominicana. Me llena de motivación.